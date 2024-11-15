"Бесценный инструмент для промывания мозгов". Сатирическая газета Onion купила проект Infowars конспиролога Алекса Джонса (и это не шутка)

Таким образом автор намекает на то, что одним из средств обогащения Алекса Джонса была торговля пищевыми добавками, которые якобы способны продлить жизнь.

"Сайту […] удается одновременно призывать общественность к поддержке миллиардеров и разжигать ненависть к неумелым федеральным властям, которые способны убить президента Кеннеди, но не могут даже отправить человека на Луну", — заключает "Брайс Тетредер". (Он имеет в виду две популярнейшие теории заговора ХХ века: о том, что за убийством Кеннеди якобы стоит государство, и об "инсценировке" высадки астронавтов на спутник Земли.)

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Кто такой Алекс Джонс

Алекс Джонс основал сайт Infowars в 1999 году, на нем он пропагандировал множество популярных в ультраправых кругах конспирологических теорий и распространял фейковые новости.

Алекс Джонс распространяет многочисленные теории заговора Фото: Getty Images

В том числе его сайт утверждал, что эпизоды с массовой стрельбой в США были инсценировкой, писал о якобы существующем "всемирном правительстве" и поддерживал безосновательные утверждения о лжи властей в отношении терактов в США 11 сентября 2001 года.

Известен Джонс и некоторым россиянам: он поклонник философа Александра Дугина и частый гость телеканала "Царьград". Джонс беседовал с Дугиным и в программах InfoWars. Он также благосклонно отзывался о политике президента России Владимира Путина и критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях администрации Трампа с Кремлем.

Приобретение его проекта сайтом Onion Джонс назвал "покушением на свободу слова" и пообещал продолжать писать на других платформах.

"Не знаю, что будет дальше, но я останусь здесь до момента, пока они не придут и не выключат свет", — пообещал он в видеообращении.