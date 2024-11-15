Популярная газета сатирических новостей Onion приобрела обанкротившийся проект Infowars, который основал сторонник разнообразных конспирологических теорий Алекс Джонс.
"Бесценный инструмент для промывания мозгов". Сатирическая газета Onion купила проект Infowars конспиролога Алекса Джонса (и это не шутка)
Сообщение об этом опубликовано на Onion — и хотя подобное развитие событий вполне вписывается в его фирменный формат забавных, но имеющих мало отношения к действительности новостей, такая сделка действительно была заключена.
Руководитель Onion сообщил, что приобрел Infowars на аукционе, который проводился по решению американского суда.
В 2022 году Джонс попросил признать себя банкротом. Это произошло после того, как суд обязал его выплатить 1,5 млрд долларов в качестве компенсации за моральный ущерб семьям 20 школьников, погибших во время стрельбы в школе Сэнди-Хук в 2012 году. Джонс уверял, что эта трагедия была не более чем инсценировкой.
Как сообщает администрация Onion, деньги на покупку сайта Infowars помогли собрать семьи убитых школьников. Сумма сделки не оглашается.
Глава Onion, бывший журналист NBC News Бел Коллинз дал понять, что планирует сделать из Infowars сатирический проект, который станет "совершенно дурацким вебсайтом".
При этом сайт Onion "официально" сообщил о покупке проекта Infowars от имени Брайса Тетредера — вымышленного руководителя вымышленной корпорации Global Tetrahedron.
"Infowars зарекомендовал себя как бесценный инструмент для промывания мозгов и контроля над массами, — сказано в сатирическом сообщении, объясняющем мотивы сделки. — Он всеми силами пытается сделать жизнь людей одновременно более страшной и более продолжительной — при помощи своей хитроумной смеси бредовых параноидальных идей и сомнительных средств против старения. Подобная задача достойна одобрения".
Таким образом автор намекает на то, что одним из средств обогащения Алекса Джонса была торговля пищевыми добавками, которые якобы способны продлить жизнь.
"Сайту […] удается одновременно призывать общественность к поддержке миллиардеров и разжигать ненависть к неумелым федеральным властям, которые способны убить президента Кеннеди, но не могут даже отправить человека на Луну", — заключает "Брайс Тетредер". (Он имеет в виду две популярнейшие теории заговора ХХ века: о том, что за убийством Кеннеди якобы стоит государство, и об "инсценировке" высадки астронавтов на спутник Земли.)
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Кто такой Алекс Джонс
Алекс Джонс основал сайт Infowars в 1999 году, на нем он пропагандировал множество популярных в ультраправых кругах конспирологических теорий и распространял фейковые новости.
В том числе его сайт утверждал, что эпизоды с массовой стрельбой в США были инсценировкой, писал о якобы существующем "всемирном правительстве" и поддерживал безосновательные утверждения о лжи властей в отношении терактов в США 11 сентября 2001 года.
Известен Джонс и некоторым россиянам: он поклонник философа Александра Дугина и частый гость телеканала "Царьград". Джонс беседовал с Дугиным и в программах InfoWars. Он также благосклонно отзывался о политике президента России Владимира Путина и критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях администрации Трампа с Кремлем.
Приобретение его проекта сайтом Onion Джонс назвал "покушением на свободу слова" и пообещал продолжать писать на других платформах.
"Не знаю, что будет дальше, но я останусь здесь до момента, пока они не придут и не выключат свет", — пообещал он в видеообращении.