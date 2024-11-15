Фейк о Рютте: генсек НАТО не говорил об исключении США из альянса

В случае серьезных нарушений принципов Североатлантического альянса другие его участники теоретически могут совместно принять решение об ограничении или приостановке сотрудничества с той или иной страной, но формально исключение не предусмотрено договором, подчеркивается в ответе, полученном DW из Брюсселя.

Эксперт: цель дезинформационных кампаний - дестабилизация альянса

По мнению руководителя программы по безопасности и обороне в Институте Клингендейла в Гааге Дика Занди, время, когда появились слухи о том, что Рютте якобы грозил исключить США из НАТО, выбрано неслучайно. "Главная цель дезинформационных кампаний - дестабилизировать альянс НАТО", - отметил Занди в интервью DW.

НАТО - весьма вероятная цель для дезинформации, считают эксперты Фото: Christoph Hardt/Panama/picture alliance

И уточнил, что это должно быть достигнуто "путем создания напряженности среди союзников". Ведь внутри альянса США являются самым важным источником экономической и военной помощи Украине. Ее прекращение привело бы к решающим изменениям на фронте, что было бы на руку Кремлю и чего не хотят допустить в НАТО.

По словам Занди, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США открывает новые возможности для такой дезинформационной деятельности. "НАТО - весьма вероятная цель для дезинформации, поскольку Россия изображает ее как организацию, ответственную за войну в Украине", - добавил Занди.

Рютте рад скорой встрече с Трампом

Ложно приписываемое Марку Рютте утверждение, помимо прочего, совершенно не соответствует политической позиции, которую генеральный секретарь НАТО до сих пор представлял и публично выражал. Так, Рютте в соцсети X поздравил Дональда Трампа с его "замечательной победой на выборах" президента США. "Я рад скорой встрече с ним. Мы будем работать вместе, чтобы преодолеть многочисленные вызовы в сфере политики безопасности, с которыми мы сталкиваемся", - написал генсек НАТО.

Кроме того, в официальном заявлении Марк Рютте указал на то, что "очень хорошо работал" вместе с Трампом в течение его первого президентского срока. При этом Рютте также дал понять, что военный успех России в Украине станет проблемой не только для европейских членов альянса, но и для Соединенных Штатов.

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