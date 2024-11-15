Глава погранслужбы: нелегальные мигранты утверждали, что белорусские службы предлагали им огнестрельное оружие

Пуятс напомнил, что в последние годы нападения или попытки нападения мигрантов на латвийских пограничников были более частыми. Также поступила информация о возможном вооружении этих групп мигрантов.

Возможное вооружение мигрантов может стать следующим вызовом. Рядом идет война в Украине, и оборот огнестрельного оружия стал шире, а погранохрана столкнулась с ситуацией, когда мигранты сообщили, что белорусские службы предложили им вооружиться и так отправиться в Латвию.

"До сих пор, если так абсолютно объективно, это больше были слова и ни одного вооруженного нелегального мигранта мы не выявили. Очень вероятно, что белорусская сторона где-то искусственно поддерживает фон этих угроз", - подчеркнул начальник погранохраны.

Учитывая риски, Пуятс отметил, что пограничники уже четвертый год работают в режиме усиленной охраны и дополнительно уже несколько лет вооружены стрелковым оружием, бронежилетами и шлемами.

Как уже сообщалось, в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы был остановлен 5271 человек, а по гуманитарным соображениям в Латвию принят 21 человек.

Ранее правительство решило продлить до 31 декабря режим усиленной пограничной охраны на границе с Беларусью. До этого такой режим был установлен до 12 сентября.

Режим усиленного контроля установлен в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В Латгале остановлен автомобиль с 13 нелегальными иммигрантами:

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