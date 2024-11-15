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Sergejs Tihomirovs

Видео В Абхазии протестующие ворвались в здание парламента

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Фото: AP/Scanpix

В Сухуми, столице Абхазии, произошли столкновения между силовиками и сторонниками оппозиции, требующими отмены инвестиционного соглашения с Россией, а также отставки президента.

В пятницу, 15 ноября, протестующие ворвались в комплекс правительственных зданий в Сухуми, где расположены парламент и администрация президента.

Протестующие выбили грузовиком ворота, снесли забор, прорвались через полицейскую цепь и проникли на территорию правительственного комплекса.

Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба заявил, что протестующие требуют созвать внеочередную сессию парламента и отклонить ратификацию инвестиционного соглашения, заключенного с Россией. Оппозиция также требует отставки президента Абхазии Аслана Бжания.

Позже появились сообщения о том, что сторонникам оппозиции удалось проникнуть в здание парламента.

В результате столкновений по меньшей мере восемь человек получили ранения и были доставлены в больницу.

Тем временем Бжания покинул свой кабинет в сопровождении охраны. Депутаты также покинули здание Народного собрания.

Пресс-служба главы Абхазии сообщила, что администрация президента готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвесторского соглашения из парламента.

Протесты начались после того, как в конце октября было подписано инвестиционное соглашение с Россией, позволяющее российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии.

Для того, чтобы он вступил в силу, он должен быть ратифицирован парламентом самопровозглашенной республики.

Ситуация обострилась в последние дни после того, как в понедельник в окрестностях Сухуми были задержаны пятеро представителей оппозиции, возвращавшихся со встречи, посвященной договору с Россией.

Задержанных отпустили на следующий день.

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