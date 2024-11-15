Видео В Абхазии протестующие ворвались в здание парламента

В пятницу, 15 ноября, протестующие ворвались в комплекс правительственных зданий в Сухуми, где расположены парламент и администрация президента.

Протестующие выбили грузовиком ворота, снесли забор, прорвались через полицейскую цепь и проникли на территорию правительственного комплекса.

Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба заявил, что протестующие требуют созвать внеочередную сессию парламента и отклонить ратификацию инвестиционного соглашения, заключенного с Россией. Оппозиция также требует отставки президента Абхазии Аслана Бжания.

Позже появились сообщения о том, что сторонникам оппозиции удалось проникнуть в здание парламента.

In 2008, Russians invaded Georgia and managed to occupy 20% of the country, the area of Abkhazia being part of that.



After 16 years of Russians looting the territory of Abkhazia, residents have had enough.



Protesters are storming the Abkhazian parliament. pic.twitter.com/r49Q4p7dSy — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 15, 2024

В результате столкновений по меньшей мере восемь человек получили ранения и были доставлены в больницу.

Тем временем Бжания покинул свой кабинет в сопровождении охраны. Депутаты также покинули здание Народного собрания.

Пресс-служба главы Абхазии сообщила, что администрация президента готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвесторского соглашения из парламента.

Протесты начались после того, как в конце октября было подписано инвестиционное соглашение с Россией, позволяющее российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии.

Для того, чтобы он вступил в силу, он должен быть ратифицирован парламентом самопровозглашенной республики.

Ситуация обострилась в последние дни после того, как в понедельник в окрестностях Сухуми были задержаны пятеро представителей оппозиции, возвращавшихся со встречи, посвященной договору с Россией.

Задержанных отпустили на следующий день.

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