В Сухуми, столице Абхазии, произошли столкновения между силовиками и сторонниками оппозиции, требующими отмены инвестиционного соглашения с Россией, а также отставки президента.
Видео ⟩ В Абхазии протестующие ворвались в здание парламента
В пятницу, 15 ноября, протестующие ворвались в комплекс правительственных зданий в Сухуми, где расположены парламент и администрация президента.
Протестующие выбили грузовиком ворота, снесли забор, прорвались через полицейскую цепь и проникли на территорию правительственного комплекса.
Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба заявил, что протестующие требуют созвать внеочередную сессию парламента и отклонить ратификацию инвестиционного соглашения, заключенного с Россией. Оппозиция также требует отставки президента Абхазии Аслана Бжания.
Позже появились сообщения о том, что сторонникам оппозиции удалось проникнуть в здание парламента.
In 2008, Russians invaded Georgia and managed to occupy 20% of the country, the area of Abkhazia being part of that.— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 15, 2024
After 16 years of Russians looting the territory of Abkhazia, residents have had enough.
Protesters are storming the Abkhazian parliament. pic.twitter.com/r49Q4p7dSy
В результате столкновений по меньшей мере восемь человек получили ранения и были доставлены в больницу.
Тем временем Бжания покинул свой кабинет в сопровождении охраны. Депутаты также покинули здание Народного собрания.
Пресс-служба главы Абхазии сообщила, что администрация президента готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвесторского соглашения из парламента.
Протесты начались после того, как в конце октября было подписано инвестиционное соглашение с Россией, позволяющее российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии.
Для того, чтобы он вступил в силу, он должен быть ратифицирован парламентом самопровозглашенной республики.
Ситуация обострилась в последние дни после того, как в понедельник в окрестностях Сухуми были задержаны пятеро представителей оппозиции, возвращавшихся со встречи, посвященной договору с Россией.
Задержанных отпустили на следующий день.
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