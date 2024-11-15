Инесе, жительница Риги, была удивлена своими счетами за газ. Ежедневно женщина использует для приготовления пищи всего две газовые конфорки. Смеясь, они говорят, что на одной она получают газ от Elektrum, а по другой - от Latvijas Gāze. В вопросе разбиралась программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Рижанка платит за газ вдвойне. Почему так получилось?
"Я не знаю, как этот газ разделяется в стояке. Имеется один газовый стояк. Я не знаю, на каком газе я сварила яйцо сегодня утром. Я не тот человек, который может содержать два бизнеса, которые хотят зарабатывать хорошие деньги", - поделилась Инесе.
Инесе считает, что такая ситуация возникла из-за того, что предыдущий жилец квартиры, ее родная дочь, не подписала договор об отключении газа. С дочерью дама особо не общается, знает только, что та уже три года живет за границей.
"Если человек снимал квартиру, уехал и даже не знает, что здесь накапливается долг. Не у всех хорошие отношения. Один адрес - два плательщика? Я хотел бы это понять!" - недоумевает женщина.
Инесе говорит, что некоторое время все было тихо, пока в июле она не получила письмо от компании по взысканию долгов, в котором говорится, что за газ не платится уже полгода.
Ее сын Андис узнал о злоключениях матери во время визита. Они заговорили о счетах и выяснили, что Инессе пришло уже второе письмо о взыскании долга. Испугавшись, она оплатила первое.
"Когда моя мама позвонила в Latvijas gāze и сказала, что у нее другой поставщик, то единственный ответ, который они всегда дают, - это то, что они не будут отключать договор. Дочь должна сама его отключить, а они будут продолжать присылать счета. Я не понимаю, за что они присылают счета и откуда они знают показания счетчика", - рассказал сын женщины.
Все осложнилось тем, что оба ранее жили в одном доме, но в разных квартирах. Оплачивая долг дочери, Инесе случайно отправила платеж со своим номером клиента, в результате чего деньги ушли в другое место.
"Этот платеж был сделан дважды, ошибочно. Уплаченные деньги никуда не делись. Сумма была отнесена к собственному контракту клиента", - сказала представитель Latvijas gāze.
Женщина рассказывает, что когда она впервые получила письмо о взыскании долга, она не обратила внимания на срок, за который оно было отправлено. Она заплатила и успокоилась. Позже она позвонила в Latvijas gāze, чтобы убедиться, что все ее долговые обязательства погашены. Консультант компании по работе с клиентами ответил, что да, все улажено и больше никаких писем не будет.
Наибольшее недоумение вызывает то, почему Elektrum не гарантирует отключение предыдущей услуги при подключении новой.
Оказывается, о процедуре отключения должен позаботиться сам клиент, поскольку третьи лица не имеют права подписывать чужие контракты.
"Третья сторона не может просто прийти и сказать, что хочет расторгнуть контракт. Это может сделать только сам клиент. Независимо от того, расторгается ли контракт или меняется поставщик, окончательный расчет с поставщиком услуг за полученные услуги должен быть произведен", - отметили в Latvijas gāze.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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