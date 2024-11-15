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Видео Рижанка платит за газ вдвойне. Почему так получилось?

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Газ в квартире. Иллюстративное фото.
Газ в квартире. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Инесе, жительница Риги, была удивлена своими счетами за газ. Ежедневно женщина использует для приготовления пищи всего две газовые конфорки. Смеясь, они говорят, что на одной она получают газ от Elektrum, а по другой - от Latvijas Gāze. В вопросе разбиралась программа Bez Tabu.

"Я не знаю, как этот газ разделяется в стояке. Имеется один газовый стояк. Я не знаю, на каком газе я сварила яйцо сегодня утром. Я не тот человек, который может содержать два бизнеса, которые хотят зарабатывать хорошие деньги", - поделилась Инесе.

Инесе считает, что такая ситуация возникла из-за того, что предыдущий жилец квартиры, ее родная дочь, не подписала договор об отключении газа. С дочерью дама особо не общается, знает только, что та уже три года живет за границей.

"Если человек снимал квартиру, уехал и даже не знает, что здесь накапливается долг. Не у всех хорошие отношения. Один адрес - два плательщика? Я хотел бы это понять!" - недоумевает женщина.

Инесе говорит, что некоторое время все было тихо, пока в июле она не получила письмо от компании по взысканию долгов, в котором говорится, что за газ не платится уже полгода.

Ее сын Андис узнал о злоключениях матери во время визита. Они заговорили о счетах и выяснили, что Инессе пришло уже второе письмо о взыскании долга. Испугавшись, она оплатила первое. 

"Когда моя мама позвонила в Latvijas gāze и сказала, что у нее другой поставщик, то единственный ответ, который они всегда дают, - это то, что они не будут отключать договор. Дочь должна сама его отключить, а они будут продолжать присылать счета. Я не понимаю, за что они присылают счета и откуда они знают показания счетчика", - рассказал сын женщины.

Все осложнилось тем, что оба ранее жили в одном доме, но в разных квартирах. Оплачивая долг дочери, Инесе случайно отправила платеж со своим номером клиента, в результате чего деньги ушли в другое место.

"Этот платеж был сделан дважды, ошибочно. Уплаченные деньги никуда не делись. Сумма была отнесена к собственному контракту клиента", - сказала представитель Latvijas gāze.

Женщина рассказывает, что когда она впервые получила письмо о взыскании долга, она не обратила внимания на срок, за который оно было отправлено. Она заплатила и успокоилась. Позже она позвонила в Latvijas gāze, чтобы убедиться, что все ее долговые обязательства погашены. Консультант компании по работе с клиентами ответил, что да, все улажено и больше никаких писем не будет.

Наибольшее недоумение вызывает то, почему Elektrum не гарантирует отключение предыдущей услуги при подключении новой.

Оказывается, о процедуре отключения должен позаботиться сам клиент, поскольку третьи лица не имеют права подписывать чужие контракты.

"Третья сторона не может просто прийти и сказать, что хочет расторгнуть контракт. Это может сделать только сам клиент. Независимо от того, расторгается ли контракт или меняется поставщик, окончательный расчет с поставщиком услуг за полученные услуги должен быть произведен", - отметили в Latvijas gāze.

Видео: Сюжет программы  Bez Tabu

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