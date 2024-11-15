Видео Рижанка платит за газ вдвойне. Почему так получилось?

"Когда моя мама позвонила в Latvijas gāze и сказала, что у нее другой поставщик, то единственный ответ, который они всегда дают, - это то, что они не будут отключать договор. Дочь должна сама его отключить, а они будут продолжать присылать счета. Я не понимаю, за что они присылают счета и откуда они знают показания счетчика", - рассказал сын женщины.

Все осложнилось тем, что оба ранее жили в одном доме, но в разных квартирах. Оплачивая долг дочери, Инесе случайно отправила платеж со своим номером клиента, в результате чего деньги ушли в другое место.

"Этот платеж был сделан дважды, ошибочно. Уплаченные деньги никуда не делись. Сумма была отнесена к собственному контракту клиента", - сказала представитель Latvijas gāze.

Женщина рассказывает, что когда она впервые получила письмо о взыскании долга, она не обратила внимания на срок, за который оно было отправлено. Она заплатила и успокоилась. Позже она позвонила в Latvijas gāze, чтобы убедиться, что все ее долговые обязательства погашены. Консультант компании по работе с клиентами ответил, что да, все улажено и больше никаких писем не будет.

Наибольшее недоумение вызывает то, почему Elektrum не гарантирует отключение предыдущей услуги при подключении новой.

Оказывается, о процедуре отключения должен позаботиться сам клиент, поскольку третьи лица не имеют права подписывать чужие контракты.

"Третья сторона не может просто прийти и сказать, что хочет расторгнуть контракт. Это может сделать только сам клиент. Независимо от того, расторгается ли контракт или меняется поставщик, окончательный расчет с поставщиком услуг за полученные услуги должен быть произведен", - отметили в Latvijas gāze.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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