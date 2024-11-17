Каждый раз, когда вместе собираются мировые финансовые и политические лидеры, будь это саммит "Большой двадцатки", Генеральная Ассамблея ООН или годовые собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, в их повестке дня почти всегда оказываются наиболее насущные проблемы развития. И все чаще эти лидеры предлагают решать такие проблемы, как борьба с бедностью, кризисы в здравоохранении, изменение климата, энергопереход, путем увеличения финансирования.