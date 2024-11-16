Видео Некоторые жители Сигулдского края уже давно чувствуют себя как в фильме "Форсаж"

Дрифтеры в Сигулдском крае испытают на прочность терпение жителей вот уже четыре года.

По словам местных, предприятие Slapjā ragana работает незаконно. Жители Инциемса Артур пояснил, что площадка для дрифта зарегистрировано как место, где строят модульные дома.

Собрано уже более 100 подписей, чтобы добиться того, чтобы в поселке воцарился покой.

Совсем недавно местные жители вместе с самоуправлением, хозяином предприятия и другими структурами собирались на собрание, однако компромисс найден не был.

Хозяин Slapjā ragana Дидзис Берзиньш в момент создания сюжета находился за пределами Латвии, однако согласился предоставить комментарий удаленно. Он отрицает, что действует незаконно.

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