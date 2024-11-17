Убийства новорожденных и вопросы к правосудию. Странное дело Люси Летби

В голову не могло прийти

До лета 2016-го в отделении продолжали фиксировать странные смерти новорожденных. Последний случай произошел в июне. Люси Летби вернулась с отдыха на Ибице и уже на следующий день заступила на смену.

Ей поручили заботиться о двоих новорожденных — тройняшках, которые родились на 33-й неделе, а также еще одном ребенке. В тот день она также обучала студентку, которая, по словам самой Летби, не отходила от нее ни на шаг. Через семь часов после начала смены у одного из тройняшек резко упал уровень кислорода в крови, а на груди появилась сыпь. Летби позвала на помощь, но ребенок умер, несмотря на сердечно-легочную реанимацию.

При вскрытии обнаружили сгустки крови, предположительно, образовавшиеся в результаты травмы печени, которая, как тогда установили, образовалась в ходе попыток реанимировать ребенка. Коронер заключил, что смерть наступила от естественных причин и брюшного кровотечения.

На суде обвинение оспаривало это заключение: «Коронеру и в голову не могло прийти, что медсестра могла убить ребенка в неонатальном отделении».

Впоследствии причину смерти новорожденного пересмотрел патологоанатом и пришел к выводу, что ребенку ввели воздух в кровь.