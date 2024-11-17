Бывший солист российской поп-группы "На-На" Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. О смерти артиста сообщила его супруга Марина, пишет издание "Медуза".
Умер бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин
Левкин был солистом группы "На-На" с момента ее основания в 1989 году. По истечении срока его контракта в 1998 году певец покинул группу и занялся сольным творчеством.
В начале 2000-х у Левкина нашли лимфому, однако ему удалось побороть болезнь. Он прошел несколько курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга.
Выздоровев, артист продолжил выступать, а также принял участие в нескольких телевизионных проектах.
Как сообщают российские СМИ, в конце октября этого года Левкин посетил кинопремьеру. На нем были темные очки, которые он не снимал, объясняя это перенесенной операцией, но не уточняя, с чем она была связана. При этом музыкант заявил, что проблем со здоровьем у него нет, и даже сообщил, что вскоре будет участвовать в съемках некоего фильма. Тем не менее, по данным некоторых СМИ, скончался артист, находясь в больнице.
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