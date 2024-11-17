Умер бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин

Как сообщают российские СМИ, в конце октября этого года Левкин посетил кинопремьеру. На нем были темные очки, которые он не снимал, объясняя это перенесенной операцией, но не уточняя, с чем она была связана. При этом музыкант заявил, что проблем со здоровьем у него нет, и даже сообщил, что вскоре будет участвовать в съемках некоего фильма. Тем не менее, по данным некоторых СМИ, скончался артист, находясь в больнице.