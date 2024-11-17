Вс, 17.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Умер бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Владимир Левкин
Владимир Левкин Фото: Скриншот из видео/ youtube.com

Бывший солист российской поп-группы "На-На" Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. О смерти артиста сообщила его супруга Марина, пишет издание "Медуза".

Левкин был солистом группы "На-На" с момента ее основания в 1989 году. По истечении срока его контракта в 1998 году певец покинул группу и занялся сольным творчеством.

В начале 2000-х у Левкина нашли лимфому, однако ему удалось побороть болезнь. Он прошел несколько курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга.

Выздоровев, артист продолжил выступать, а также принял участие в нескольких телевизионных проектах.

Как сообщают российские СМИ, в конце октября этого года Левкин посетил кинопремьеру. На нем были темные очки, которые он не снимал, объясняя это перенесенной операцией, но не уточняя, с чем она была связана. При этом музыкант заявил, что проблем со здоровьем у него нет, и даже сообщил, что вскоре будет участвовать в съемках некоего фильма. Тем не менее, по данным некоторых СМИ, скончался артист, находясь в больнице.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх