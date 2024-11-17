Президент США Джо Байден дал Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по Курской области России. Как сообщает The New York Times, это решение, названное изданием "серьезным изменением в политике США", принято в ответ на размещение северокорейских военных в этом регионе. Источники издания уточняют, что цель такого шага - защита подразделений ВСУ, задействованных в операции на этой территории, пишет оппозиционное медиа "Медуза".
Вашингтон посылает Пхеньяну ясный сигнал: присутствие северокорейских военных в Курской области делает их уязвимыми. США надеются, что это убедит Северную Корею не отправлять дополнительные силы на поддержку России.
Источники подчеркивают, что разрешение использовать ATACMS преследует эту стратегическую цель, хотя его влияние на общий ход войны оценивается как ограниченное.
Решение Байдена вызвало активные обсуждения среди его советников. Часть поддержала этот шаг, считая его необходимым для усиления Украины, другая выразила опасения насчет возможной эскалации конфликта.
Пока что использование ATACMS разрешено только для нанесения ударов по целям в Курской области. Однако не исключено, что президент в будущем может расширить разрешение на другие регионы.
Reuters подтверждает, что украинские военные уже в ближайшие дни планируют применить ракеты ATACMS. Вопрос о том, сохранит ли это решение будущий президент США Дональд Трамп, когда вернется в Белый дом, остается открытым.
Президент Украины Владимир Зеленский долгое время добивался от западных союзников разрешения использовать предоставленные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. До сих пор западные поставки, такие как американские ATACMS, британские Storm Shadow и французские SCALP, применялись в основном для атак по объектам в аннексированном Крыму.
Париж и Лондон ранее выразили готовность поддержать удары ВСУ по российским объектам, но ждали согласия Вашингтона. Решение Байдена разрывает этот дипломатический тупик.
Американская разведка ранее предупреждала о возможной жесткой реакции России на использование дальнобойных ракет для атак вглубь ее территории. Тем не менее, США считают, что стратегически это решение не изменит коренным образом ход войны, но создаст дополнительное давление на Москву и Пхеньян.
США, Великобритания и Франция постепенно пересматривают свою политику в отношении предоставленного Украине оружия. Решение Байдена демонстрирует, что Вашингтон готов к шагам, которые ранее считались рискованными, чтобы укрепить позиции Украины в противостоянии с Россией.
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