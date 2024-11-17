Вашингтон посылает Пхеньяну ясный сигнал: присутствие северокорейских военных в Курской области делает их уязвимыми. США надеются, что это убедит Северную Корею не отправлять дополнительные силы на поддержку России.

Источники подчеркивают, что разрешение использовать ATACMS преследует эту стратегическую цель, хотя его влияние на общий ход войны оценивается как ограниченное.

Решение Байдена вызвало активные обсуждения среди его советников. Часть поддержала этот шаг, считая его необходимым для усиления Украины, другая выразила опасения насчет возможной эскалации конфликта.

Пока что использование ATACMS разрешено только для нанесения ударов по целям в Курской области. Однако не исключено, что президент в будущем может расширить разрешение на другие регионы.

Reuters подтверждает, что украинские военные уже в ближайшие дни планируют применить ракеты ATACMS. Вопрос о том, сохранит ли это решение будущий президент США Дональд Трамп, когда вернется в Белый дом, остается открытым.