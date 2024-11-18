В повседневной суете мы склонны недооценивать то, что кажется очевидным, но на самом деле должно охраняться как зеница ока, поэтому сегодня мы отдаем должное нашему мужеству в борьбе за свою свободу и независимость Латвии на протяжении уже 106 лет!

Наш праздничный ноябрь всегда холодный и зябкий, хочется вернуть солнце и тепло, чтобы не мерзли пальцы, зажечь свечу в День Лачплесиса и почтить память наших героических отцов-основателей 18 ноября. Внешние обстоятельства не были важны для основателей латвийского государства - если бы 106 лет назад наши предки сомневались, боялись, ждали, когда многочисленные массы поддержат идею латвийского государства, то сегодня мы были бы чужаками для самих себя, без своего языка и национальной идентичности.

Сегодня ничего не изменилось - свобода сама не приходит в гости, не ждет у дверей и не падает к ногам. Ее нужно брать силой, твердостью воли и настойчивостью, чтобы мы каждый обычный день поднимали ее к солнцу. Особенно сегодня, когда в Латвии и во всем мире так много вопросов без ответов, отчаяния, неопределенности и страхов.

Наша сила - в наших сердцах и умах, там, где Латвия дома - ее нельзя свергнуть, уничтожить или завоевать. Это наша решимость и сила - стоять и падать, падать, но снова подниматься, чтобы бороться за независимую и свободомыслящую Латвию. Это мой и твой выбор, который мы никогда и никому не отдадим!

Мы - латыши, мы никогда не перестанем разгораться под проливным дождем с мужеством, которым обладают только сильные!

18 ноября мы благодарны и счастливы, что у нас есть своя страна, свой язык и земля, которую мы называем своей Латвией во всем ее великолепии и разнообразии!

Счастливого дня вам и нашей единственной и неповторимой Латвии на века!