КНДР может направить в Россию до 100 тысяч военных для участия в войне

Стратегическое партнерство Москвы и Пхеньяна

Несколькими днями ранее Северная Корея и Россия ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение, заключенное во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, предусматривает военную и иную помощь одной страны другой "всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны.

В последние недели разведки Южной Кореи, США и Украины неоднократно сообщали о переброске северокорейских военнослужащих в Россию для участия в войне против Украины. Подобное поведение Пхеньяна вызвало обеспокоенность в ООН и критику со стороны НАТО и Евросоюза.

По данным Сеула, Вашингтона и Киева, часть сил КНДР переброшена в граничащую с Украиной Курскую область для участия в контрнаступлении. При этом северокорейские военные уже несут потери в этом регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Решение США снять запрет для Украины на удары вглубь России полученными от Вашингтона дальнобойными ракетами ATACMS посылает Пхеньяну сигнал об уязвимости переброшенных в РФ северокорейских сил, пишет газета The New York Times.

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