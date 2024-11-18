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Российский корабль-разведчик был замечен возле ирландских кабелей связи

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Российский корабль. Фото иллюстративное.
Российский корабль. Фото иллюстративное. Фото: Joaquin Hernandez

15 ноября в Ирландском море был замечен российский шпионский корабль "Янтарь", сообщают зарубежные СМИ.

Российский корабль находился в районе, где проложены газопроводы, электротрассы и кабели передачи данных между Ирландией и Великобританией.

"Янтарь" вместе с российским военным кораблем "Адмирал Головко" и танкером "Вязьма" 9 ноября пересек Ла-Манш, направляясь на запад.

"Янтарь" отделился от группы кораблей и направился на север, в Ирландское море.

В сообщениях СМИ говорится, что шпионский корабль был отконвоирован кораблем ВМС Ирландии за пределы контролируемых Ирландией вод. После чего российский корабль отправился в южном направлении.

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