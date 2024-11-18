Российский корабль-разведчик был замечен возле ирландских кабелей связи

Российский корабль находился в районе, где проложены газопроводы, электротрассы и кабели передачи данных между Ирландией и Великобританией.

"Янтарь" вместе с российским военным кораблем "Адмирал Головко" и танкером "Вязьма" 9 ноября пересек Ла-Манш, направляясь на запад.

"Янтарь" отделился от группы кораблей и направился на север, в Ирландское море.

В сообщениях СМИ говорится, что шпионский корабль был отконвоирован кораблем ВМС Ирландии за пределы контролируемых Ирландией вод. После чего российский корабль отправился в южном направлении.

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Royal Navy monitors Russian seabed spy ship Yantar loitering in Irish Seahttps://t.co/3XUbmrQ9eT pic.twitter.com/SXf2i2ub1p — Navy Lookout (@NavyLookout) November 15, 2024

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