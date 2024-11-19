Плохой мир или затяжная война. Как в Киеве готовятся к возможным переговорам с Россией

Это то решение, которое есть в плане победы Зеленского. Он представил его в сентябре в США и все это время ждал ответа американских партнеров.

Украинская служба Би-би-си спросила офис президента Украины о том, действительно ли Киев получил такое разрешение использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России, однако там отказались от комментариев.

На прошлой неделе британская пресса сообщила, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон «утроили усилия», чтобы убедить Джо Байдена дать разрешение на удары по территории России до того, как Трамп вступит в должность президента США.

По информации Би-би-си, Лондон еще летом готов был дать такое разрешение, но ждал согласия Вашингтона.

Также украинские власти надеются на то, что именно в переходный период — в последние месяцы пребывания Байдена на посту президента — удастся добиться приглашения Украины в НАТО. Хотя с этим пунктом все гораздо сложнее. В преддверии американских выборов Зеленский признал, что многое зависит от США, в частности от того, будут ли они достаточно активны, чтобы убедить страны-скептики в Европе. Среди них — Германия, Венгрия и Словакия.

Владимир Зеленский ранее пояснял, что приглашение в НАТО — это еще не членство, а потому нет никаких препятствий, чтобы принять это решение еще во время войны.