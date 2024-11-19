Президент Абхазии подал в отставку

Об отставке Бжании было объявлено после многочасовых переговоров между представителями правительства и лидерами оппозиции.

В соответствии с соглашением, уйдет в отставку и премьер-министр самопровозглашенной республики Александр Анкваб.

Как сообщалось ранее, несколько тысяч сторонников оппозиции в пятницу заняли парламент в знак протеста против предполагаемой ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Из-за этого предусмотренное заседание парламента не состоялось.

Противники договора считают, что это позволит российским олигархам скупать абхазские земли, что приведет к повышению цен на недвижимость и выдаввит местное население.

После вторжения России в Грузию 2008 года, регионы Грузии Южная Осетия и Абхазия объявили о своей независимости.

Россия, фактически контролирующая оба сепаратистских региона, признала их независимыми государствами. Кроме России независимость Южной Осетии и Абхазии признают лишь Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

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