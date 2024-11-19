После многодневных протестов против инвестиционного соглашения с Россией во вторник подал в отставку президент непризнанной республики Абхазия Аслан Бжания, сообщила президентская канцелярия.
Президент Абхазии подал в отставку
Об отставке Бжании было объявлено после многочасовых переговоров между представителями правительства и лидерами оппозиции.
В соответствии с соглашением, уйдет в отставку и премьер-министр самопровозглашенной республики Александр Анкваб.
Как сообщалось ранее, несколько тысяч сторонников оппозиции в пятницу заняли парламент в знак протеста против предполагаемой ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Из-за этого предусмотренное заседание парламента не состоялось.
Противники договора считают, что это позволит российским олигархам скупать абхазские земли, что приведет к повышению цен на недвижимость и выдаввит местное население.
После вторжения России в Грузию 2008 года, регионы Грузии Южная Осетия и Абхазия объявили о своей независимости.
Россия, фактически контролирующая оба сепаратистских региона, признала их независимыми государствами. Кроме России независимость Южной Осетии и Абхазии признают лишь Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
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