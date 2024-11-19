В больнице Страдиня большая часть записи занята до марта следующего года

Он надеется, что улучшение инфраструктуры поможет сократить очереди к специалистам, однако количество врачей и медсестер в больнице ограничено.

Одной из приоритетных задач больницы является завершение строительства корпуса А2. По словам Видзиса, в настоящее время все идет по плану. Ожидается, что корпус будет сдан в эксплуатацию в конце 2026 или начале 2027 года.

Видзис отметил, что финансовое положение больницы в настоящее время достаточно стабильно, и в следующем году ожидается такой же объем финансирования со стороны государства. В то же время он уверен, что и у самой больницы есть возможности для улучшения по ряду категорий расходов.

Как сообщалось, 14 ноября было утверждено новое правление больницы Страдиньша, которое возглавил его прежний временный руководитель Лаурис Видзис.

В октябре прошлого года совет больницы выразил недоверие тогдашнему правлению, освободив от должностей Риналда Муциньша, Илзе Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агру Мелне. Причиной увольнения правления стали проблемы с реализацией проекта нового корпуса A2.

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