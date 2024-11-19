Зеленский: Путин не остановится сам, но Европа может изменить ход войны

Глава Европарламента Роберта Мецола заверила, что поддержка Украины будет продолжаться независимо от возможных изменений в политике США после возвращения Дональда Трампа.

"Мы будем с Украиной сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", - заявила Мецола, представляя Зеленского депутатам.

Возвращение Трампа в Белый дом вызывает опасения относительно возможного сокращения военной помощи Украине и изменения политики США в отношении безопасности Европы.

Тем не менее администрация Байдена недавно разрешила Украине использовать американские ракеты для ударов по российским военным целям. Этот шаг стал ответом на участие Северной Кореи в поддержке российской армии.

Выступая перед Верховной радой, Зеленский подчеркнул, что грядущий год станет определяющим в войне.

"В решающие моменты нельзя допустить, чтобы кто-либо в мире усомнился в стойкости нашей нации", - отметил он и добавил, что борьба идет не только за освобождение конкретных территорий, но и за судьбу всей Украины, Европы и мирового порядка.

"Решается судьба целой нации. И никто, кроме нас, не вправе решать это за нас", - заявил президент Украины.

Зеленский допустил, что Украине, возможно, придется пережить смену власти в Кремле, чтобы достичь своих целей.

"Возможно, нам нужно будет дождаться перемен в Москве, чтобы вернуть все свои территории в международно признанных границах", - заключил он, отмечая сложность и длительность этого процесса.

В своем послании Европарламенту Зеленский подчеркнул, что объединенные усилия Европы и Украины способны остановить агрессора. На 1000-й день войны он напомнил, что только решительные действия помогут добиться справедливого мира и защитить демократические ценности в Европе.

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