Российский лидер Владимир Путин не прекратит войну по собственной воле, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Европейскому парламенту в 1000-й день с начала российского вторжения. Зеленский призвал Европу усилить давление на Москву, чтобы добиться справедливого мира.
Зеленский: Путин не остановится сам, но Европа может изменить ход войны
В своем выступлении перед Верховной радой Украины он заявил, что следующий год станет решающим в противостоянии.
В своей видеоречи перед депутатами Европарламента Зеленский поблагодарил ЕС за уже оказанную поддержку, но отметил, что необходимо действовать еще более решительно.
"Путин хочет победить в этой войне и не остановится сам. Чем больше времени он получает, тем хуже становятся условия для нас всех. Каждый день - это шанс усилить давление на Россию", - заявил украинский президент.
Зеленский подчеркнул, что Путин, несмотря на свои амбиции, не может сравниться с мощью единой Европы.
"Не забывайте, насколько сильна объединенная Европа", - добавил он.
В июне прошлого года Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины, открыв путь для масштабных реформ. ЕС уже предоставил Украине более 120 миллиардов евро военной, гуманитарной и финансовой помощи.
"Мы сделали много, но сейчас не время бояться сделать больше", - отметил Зеленский, обращаясь к депутатам. Его речь сопровождалась аплодисментами. Он также добавил, что для достижения справедливого мира необходимо продолжать давление на Россию.
Глава Европарламента Роберта Мецола заверила, что поддержка Украины будет продолжаться независимо от возможных изменений в политике США после возвращения Дональда Трампа.
"Мы будем с Украиной сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", - заявила Мецола, представляя Зеленского депутатам.
Возвращение Трампа в Белый дом вызывает опасения относительно возможного сокращения военной помощи Украине и изменения политики США в отношении безопасности Европы.
Тем не менее администрация Байдена недавно разрешила Украине использовать американские ракеты для ударов по российским военным целям. Этот шаг стал ответом на участие Северной Кореи в поддержке российской армии.
Выступая перед Верховной радой, Зеленский подчеркнул, что грядущий год станет определяющим в войне.
"В решающие моменты нельзя допустить, чтобы кто-либо в мире усомнился в стойкости нашей нации", - отметил он и добавил, что борьба идет не только за освобождение конкретных территорий, но и за судьбу всей Украины, Европы и мирового порядка.
"Решается судьба целой нации. И никто, кроме нас, не вправе решать это за нас", - заявил президент Украины.
Зеленский допустил, что Украине, возможно, придется пережить смену власти в Кремле, чтобы достичь своих целей.
"Возможно, нам нужно будет дождаться перемен в Москве, чтобы вернуть все свои территории в международно признанных границах", - заключил он, отмечая сложность и длительность этого процесса.
В своем послании Европарламенту Зеленский подчеркнул, что объединенные усилия Европы и Украины способны остановить агрессора. На 1000-й день войны он напомнил, что только решительные действия помогут добиться справедливого мира и защитить демократические ценности в Европе.
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