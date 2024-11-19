Латвия выдала Литве двоих испанцев, подозреваемых в подготовке теракта в Шяуляе

По данным литовской стороны, подозреваемые прибыли в страну в сентябре. Их целью был поджог производственных помещений частной компании в Шяуляе. Помимо здания, они намеревались уничтожить находящееся на прилегающей территории оборудование и другие объекты.

"Подозреваемые не смогли реализовать свой план и избежать задержания правоохранительными органами", - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Литвы.

Расследованием дела руководит Генеральная прокуратура Литвы, а следственные действия проводит Криминальный бюро полиции. В работе участвуют Государственный департамент безопасности Литвы и Второй оперативный департамент Министерства обороны. Кроме того, литовские власти тесно взаимодействуют с зарубежными партнёрами, собирая ключевые доказательства и обеспечивая безопасность граждан.

После провала в Литве подозреваемые попытались скрыться в Риге. Их местонахождение было установлено сотрудниками Службы государственной безопасности Латвии, которые провели задержание.

На основании европейских ордеров, выданных Литвой, оба подозреваемых были переданы литовским властям. Сейчас они находятся под стражей.

Генеральная прокуратура Литвы подчеркнула, что более подробные данные будут обнародованы только тогда, когда это не навредит ходу следствия.

На данный момент усилия правоохранительных органов сосредоточены на сборе доказательств и защите национальной безопасности.

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