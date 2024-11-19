Лавров назвал удары Украины по Брянской области сигналом об эскалации

Лавров сделал это заявление во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Лавров подчеркнул, что пока не может подтвердить, было ли официальное разрешение на использование ракет дано администрацией президента США Джо Байдена.

"Я не могу это подтвердить. Об этом пишут как о принятом решении. Даже Жозеп Боррель заявил, что это обсуждалось на уровне Европы, но каждая страна будет решать самостоятельно, разрешать ли Украине применение своих дальнобойных вооружений", - отметил министр.

По его словам, ракеты ATACMS использовались в ночное время 18 ноября для нанесения нескольких ударов по территории Брянской области. Лавров охарактеризовал это как сигнал о стремлении к эскалации.

"Применение этих высокотехнологичных ракет невозможно без участия американцев, как неоднократно подчеркивал президент Путин. Он уже предупреждал, что наша позиция изменится, если будет подтверждено применение оружия с дальностью до 300 километров. Это не просто разрешение Украине, а заявление о новых возможностях поражения на большом радиусе", - добавил он.

Лавров также посоветовал западным странам ознакомиться с новой ядерной доктриной России. На вопрос о возможном ответе с применением ядерного оружия он отметил, что основной задачей российского арсенала остается предотвращение любого ядерного конфликта. "Именно так мы воспринимаем текущую ситуацию", - уточнил министр, ссылаясь на цитату, опубликованную пропагандистским агентством "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Украина впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России. Украинское издание Forbes сообщило, что целями стали объекты в районе Карачева, Брянская область, включая 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России. Удар был нанесен в ночь на 19 ноября, в день, когда исполнилось 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Украинские власти пока официально не подтвердили использование ракет ATACMS. Однако в Генштабе ВСУ сообщили об успешной атаке на склад боеприпасов в районе Карачева, не раскрыв при этом деталей о примененном вооружении.

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