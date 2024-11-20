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ФОТО Светлана Тихановская: уровень репрессий сопоставим со сталинскими временами

Перевод: София Солдатенко
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В понедельник Тарту посетила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая, среди прочего, прочитала лекцию в Белом зале музея Тартуского университета. Лидер оппозиции в изгнании рассказала при полном зале о ситуации на ее родине и о стремлениях оппозиции к демократической Беларуси, сообщает Rus.Postimees.

Несмотря на плотный график, лидер оппозиции нашла несколько минут для общения с Tartu Postimees.

- На президентских выборах 2020 года вы являлись кандидатом, который был против режима Александра Лукашенко. После этих президентских выборов массовые беспорядки продолжались почти полгода. С тех пор о демонстрациях ничего не было слышно. Эта искра погасла?

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