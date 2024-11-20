ФОТО Светлана Тихановская: уровень репрессий сопоставим со сталинскими временами

В понедельник Тарту посетила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая, среди прочего, прочитала лекцию в Белом зале музея Тартуского университета. Лидер оппозиции в изгнании рассказала при полном зале о ситуации на ее родине и о стремлениях оппозиции к демократической Беларуси, сообщает Rus.Postimees.
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Несмотря на плотный график, лидер оппозиции нашла несколько минут для общения с Tartu Postimees.