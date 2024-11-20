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Alexandra Nekrasova

Солнце и снег: синоптики дали прогноз на четверг

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Снег
Снег Фото: Shutterstock

В четверг, 21 ноября, небо временами будет проясняться, но при этом во многих регионах ожидаются осадки, в основном в виде кратковременного снега, прогнозируют синоптики.

Более интенсивный снегопад пройдет в Курземе и на северо-западе Видземе. На дорогах местами будет скользко.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье его порывы составят до 22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -2...+2 градуса, днем - 0...+4 градуса.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до нуля градусов, а днем не превысит +3 градуса.

Галерея: Первый снег в Риге, 20.11.2024

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