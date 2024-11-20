Солнце и снег: синоптики дали прогноз на четверг

Более интенсивный снегопад пройдет в Курземе и на северо-западе Видземе. На дорогах местами будет скользко.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье его порывы составят до 22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -2...+2 градуса, днем - 0...+4 градуса.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до нуля градусов, а днем не превысит +3 градуса.

Галерея: Первый снег в Риге, 20.11.2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!