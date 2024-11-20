Китайское судно, следовавшее из российского порта Усть-Луга, было перехвачено патрульным кораблем P525 ВМС Дании во вторник вечером в датских территориальных водах в Датских проливах, на выходе из Большого Бельта.

Датские власти официально не объявляли о задержании судна, но неофициально известно, что его задержание связано с повреждением телекоммуникационных кабелей в Балтийском море.

Предполагается, что судно находилось в месте повреждения кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию, и кабеля связи, соединяющего Швецию и Литву.

В прошлом году в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию. Позднее в ходе расследования выяснилось, что причиной повреждения стал зарегистрированный в Гонконге контейнеровоз NewNew Polar Bear, который тянул якорь по дну Балтийского моря и зацепил газопровод. Однако судно не было задержано и покинуло акваторию без последствий.

Судно NewNew Polar Bear перед тем инцидентом также вышло из российского порта.

Повреждение подводных кабелей в Балтийском море вызвало всеобщее осуждение и споры о безопасности инфраструктуры в море, которое омывает берега восьми стран НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 19 ноября, выразил убеждение, что повреждение в Балтийском море кабелей, связывающих Литву и Швецию, а также Германию и Финляндию, скорее всего, является саботажем.

Также стало известно, что Швеция расследует повреждение коммуникационных кабелей в Балтийском море как возможный саботаж.

В свою очередь Литва в связи с повреждением кабеля между ней и Швецией начала досудебное расследование по факту терроризма.

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