Глава Госполиции рассказал об уровне угрозы терроризма в Латвии

Он отметил, что в Латвии пока не было ситуаций, когда необходимо было задерживать террористов, но рядом, в Украине, идет война, и нужно быть готовыми к тому, что Россия может совершать диверсии и акты саботажа, поэтому органы безопасности, в том числе полиция, готовы реагировать, чтобы вовремя идентифицировать и предотвратить угрозы.