Рижская дума определилась с количеством участков на предстоящих выборах

Выборы самоуправлений пройдут в Латвии 7 июня 2025 года.

В целом, как и на выборах в Европарламент, в Риге будет 158 избирательных участков, но расположение отдельных участков изменится.

Многие избирательные участки будут работать в торговых центрах. Новые участки появятся в торговых центрах Olimpija, Dole, Akropole Rīga, Stockmann, Ozols, Akropole Alfa. Также можно будет проголосовать в торговых центрах Mols, Galleria Rīga, Origo, Domina Shopping, Sky & More, где избирательные участки уже работали во время выборов в Европарламент.

В некоторых местах избирательных участков больше не будет. Например, на муниципальных выборах не будет участка в Доме конгрессов, Рижской центральной ремесленной школе, Рижском французском лицее и др.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!