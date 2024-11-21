"План стойкости" от Зеленского. Как его восприняли в Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко Фото: Kyodo/picture alliance

А вот его коллега по фракции нардеп Алексей Гончаренко был еще более критичным. "Мы видели столько планов, что уже немного утомительно. Работать с системами и планами нужно было раньше, это нужно было делать два-три года назад. А вообще лучше было бы начинать планировать, когда Зеленский пришел к власти. Нынешний план - снова бла-бла-бла. Ничего конкретного и понятного", - написал он в Telegram. При этом нардеп отдельно указал на ненужность министерства объединения и указал на "культурный Рамштайн". "Главное, что будет культурный Рамштайн. Что это? Может, будет Тиль Линдеман (лидер немецкой группы Рамштайн. - Ред.)?", - иронически спросил Гончаренко во время трансляции в Youtube.

Цель плана - коммуникация с обществом

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что "план стойкости" Зеленского является ответом на критику и замечания, которые были в октябре, когда был представлен Верховной раде "план победы". "Тот план является предложением нашим международным партнерам. Но возник вопрос, а где план для самого общества, что нужно делать в стране для борьбы с врагом. И власти правильно отреагировали, сообщив, что будут готовить такой план. Зеленский об этом сказал еще в конце октября", - сказал Фесенко в разговоре с DW.