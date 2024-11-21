В среду, 20 ноября, в ходе эмоциональной церемонии впервые были вручены премии "Учитель года Латвии 2024". Эта награда, учрежденная Латвийским университетом (LU), призвана отметить выдающихся педагогов и подчеркнуть их значимость для общества и государства.
ФОТО и ВИДЕО ⟩ В Латвии впервые вручили премию "Учитель года"
Министр образования и науки Анда Чакша, обращаясь к лауреатам и гостям церемонии, отметила:
"Когда я заняла пост министра, одной из моих первых идей было найти способ поблагодарить и отметить наших замечательных учителей за их ежедневный труд. Сегодня я рада видеть, как эта идея воплотилась в жизнь.
Хочу поблагодарить Латвийский университет - кузницу наших педагогов - за реализацию этой инициативы. Спасибо всем, кто номинировал учителей в разных категориях. Эти заявки - настоящее богатство: множество талантливых педагогов, замечательных людей и наших современников.
Уверена, что каждая заявка - это история любви к своему предмету, своим ученикам и профессии. Потому что иначе в школе работать невозможно. От души поздравляю как победителей, так и всех номинантов!"
Для церемонии была создана специальная подборка видеороликов о лауреатах, которая доступна на платформе YouTube.
Поздравляя участников и победителей, ректор Латвийского университета профессор Гундар Берзиньш сказал:
"Мы надеемся, что новая премия станет не только выражением благодарности талантливым учителям, но и вдохновением для молодежи, которая выбирает профессию педагога.
Эта награда укрепляет профессиональное сообщество учителей и способствует их сотрудничеству. Но самое главное - она напоминает о важности говорить слова благодарности своевременно.
Награды имеют значение, но важно помнить, что, когда забудутся громкие речи и померкнут медали, останутся только добрые дела и искреннее "спасибо"."
Мариите Сейле, руководитель отдела инноваций в обучении LU и автор идеи премии, рассказала:
"Эта награда не только призвана чествовать труд учителей, но и создать центр для педагогического сообщества. Мы хотим, чтобы Латвийский университет стал местом, где опытные педагоги могли бы делиться своими знаниями, вдохновлять молодых коллег и быть услышанными при формировании образовательной политики".
Каждый лауреат получил стеклянную статуэтку "Крылья знаний", созданную художницей Андой Мункевицей, и денежную премию от мецената SIA Mikrotīkls. Победители индивидуальных номинаций получили по 1000 евро, а школьные команды - по 2000 евро.
Награду в номинации "Учитель дошкольного образования" получила Марите Петровска из 1-го детского сада в Саласпилсе.
В номинации "Учитель начальной школы" победителем стала Гинта Плеша, педагог Югльской средней школы в Риге.
"Учителем естественных наук" (химия, биология, физика, география, естествознание) стала Инесе Лочмеле из Государственной гимназии имени Эрнста Глика в Алуксне.
В номинации "Учитель математики" награду получила Агритa Бартушевица из Цесисской государственной гимназии.
Победителем в категории "Учитель технологий" (дизайн, информатика, робототехника, программирование, инженерия) стал Янис Рудзитис из Средней школы Риетумкраста в Лиепае.
Награду "Учитель физкультуры и здоровья" получила Лива Краукле из Мадонской государственной гимназии.
В категории "Учитель истории" победу одержала Байба Атмане из Государственной гимназии Спидоле в Елгаве.
"Учителем латышского языка и литературы" стала Сандра Бурве из Друвской средней школы.
В номинации "Учитель иностранных языков" победил Франсиско Нуньес Ромеро Ольмо из Немецкой государственной гимназии в Риге. Он преподает испанский язык, является консультантом по цифровым инструментам и руководит направлением испанского языка.
Награду "Учитель культуры и искусства" (музыка, театр, изобразительное искусство) получила Зане Беке из средней школы в Икшкиле.
Победителем в номинации "Учитель социальных наук" стала Анита Йозус из первой государственной гимназии в Вентспилсе.
В номинации "Школьная команда года" победила команда Даугавпилсской научной средней школы. Награду на церемонии получил директор школы Виталий Азаревич.
В категории "Команда поддержки школы" награда досталась коллективу средней школы из Балдоне. Премию получила директор школы Индра Шмите.
На конкурс было подано 152 заявки. Больше всего заявок поступило из Риги - 26. По 11 заявок представили Елгавский край и Вентспилс, 10 - Резекне и Валмиерский край. Восемь заявок поступило от образовательных учреждений города Елгавы. Участие в конкурсе приняли педагоги и школьные команды из 32 самоуправлений и городов государственного значения.
Самой популярной стала номинация "Учитель начальной школы" - 25 заявок. Более 20 заявок поступило на номинацию "Учитель дошкольного образования", 20 - на "Учителя естественных наук". В командных номинациях заявлены семь школьных управленческих команд и шесть команд поддержки.
Торжественную церемонию награждения можно будет увидеть на телеканале "ReTV" 23 ноября в 22:00. Повторы запланированы на 24 ноября в 12:30 и 30 ноября в 11:00.
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