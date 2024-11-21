ФОТО и ВИДЕО В Латвии впервые вручили премию "Учитель года"

Награду "Учитель физкультуры и здоровья" получила Лива Краукле из Мадонской государственной гимназии.

В категории "Учитель истории" победу одержала Байба Атмане из Государственной гимназии Спидоле в Елгаве.

"Учителем латышского языка и литературы" стала Сандра Бурве из Друвской средней школы.

В номинации "Учитель иностранных языков" победил Франсиско Нуньес Ромеро Ольмо из Немецкой государственной гимназии в Риге. Он преподает испанский язык, является консультантом по цифровым инструментам и руководит направлением испанского языка.

Награду "Учитель культуры и искусства" (музыка, театр, изобразительное искусство) получила Зане Беке из средней школы в Икшкиле.

Победителем в номинации "Учитель социальных наук" стала Анита Йозус из первой государственной гимназии в Вентспилсе.

В номинации "Школьная команда года" победила команда Даугавпилсской научной средней школы. Награду на церемонии получил директор школы Виталий Азаревич.

В категории "Команда поддержки школы" награда досталась коллективу средней школы из Балдоне. Премию получила директор школы Индра Шмите.

На конкурс было подано 152 заявки. Больше всего заявок поступило из Риги - 26. По 11 заявок представили Елгавский край и Вентспилс, 10 - Резекне и Валмиерский край. Восемь заявок поступило от образовательных учреждений города Елгавы. Участие в конкурсе приняли педагоги и школьные команды из 32 самоуправлений и городов государственного значения.

Самой популярной стала номинация "Учитель начальной школы" - 25 заявок. Более 20 заявок поступило на номинацию "Учитель дошкольного образования", 20 - на "Учителя естественных наук". В командных номинациях заявлены семь школьных управленческих команд и шесть команд поддержки.

Торжественную церемонию награждения можно будет увидеть на телеканале "ReTV" 23 ноября в 22:00. Повторы запланированы на 24 ноября в 12:30 и 30 ноября в 11:00.

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