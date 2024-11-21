Философ: некорректно считать русский язык только языком агрессора

"Мы иногда орем друг на друга и не хватает спокойного диалога" - так Гунта Слога, директор Балтийского центра развития СМИ, описала состояние общества, обсуждая отношение к русскому языку после начала войны в Украине.

Она подчеркнула, что связанные с Россией и русским языком вопросы стали источником серьезных разногласий.

"Мы видим - особенно после того, как началась война, - что эти вопросы, любые вопросы, связанные с РФ, с русским языком, очень разделяют общество. И мы видим, что политики пользуются довольно "ярким языком", если можно так сказать дипломатично. Конечно, это отражается и в СМИ. И этот большой вопрос. И мы видим также социальные СМИ - там уже иногда доходит до агрессии", - сказала Слога.

По ее мнению, обществу не хватает спокойного и конструктивного диалога.