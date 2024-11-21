Русский язык стал одним из наиболее острых вопросов в Латвии после 24 февраля 2022 года. Тема вызывает глубокие разногласия, о чем говорили медиа-эксперт Гунта Слога и философ Игорь Губенко в передаче "Открытый разговор" на Латвийском радио 4.
Философ: некорректно считать русский язык только языком агрессора
"Мы иногда орем друг на друга и не хватает спокойного диалога" - так Гунта Слога, директор Балтийского центра развития СМИ, описала состояние общества, обсуждая отношение к русскому языку после начала войны в Украине.
Она подчеркнула, что связанные с Россией и русским языком вопросы стали источником серьезных разногласий.
"Мы видим - особенно после того, как началась война, - что эти вопросы, любые вопросы, связанные с РФ, с русским языком, очень разделяют общество. И мы видим, что политики пользуются довольно "ярким языком", если можно так сказать дипломатично. Конечно, это отражается и в СМИ. И этот большой вопрос. И мы видим также социальные СМИ - там уже иногда доходит до агрессии", - сказала Слога.
По ее мнению, обществу не хватает спокойного и конструктивного диалога.
"Но мне кажется, что нам надо было бы больше говорить, спокойно говорить. […] У нас не хватает такого хорошего диалога в обществе между разными группами. […] Мы иногда просто орем друг на друга. Вот "не будет нигде русского языка, а те, кто хотят, это какие-то враги нашего общества". Нам не хватает спокойного разговора", - добавила она.
Философ и ведущий научный сотрудник Латвийского университета Игорь Губенко назвал эту проблему обострением, корни которого уходят в исторический и геополитический контекст.
"РФ развязала полномасштабную агрессию в 2022 году. Соответственно, в коллективном воображении, в представлении значительной части жителей Латвии "Россия - агрессор" и "русский язык" воспринимаются, как нечто единое. Эта связка, конечно же, некорректна. Потому что русский язык в том числе является родным для трети жителей Латвии", - подчеркнул Губенко.
Философ отметил, что исключить русский язык из жизни общества, в котором он остается родным для столь значительной части населения, невозможно.
"Невозможно исключить отовсюду язык, который является родным для столь значительной части общества, или сделать вид, что его нет. Хотя часть политиков и некоторые интеллектуалы, вероятно, этого хотели бы", — добавил он.
"Возможно, это произойдет со временем, но это невозможно сделать по щелчку. К сожалению, многие из тех, в чьей политической программе это уменьшение присутствия русского языка давно имел место, решили воспользоваться контекстом войны. Которая безусловно дает очень большие преимущества, потому что придает легитимность любым инициативам, направленным на то, чтобы ограничить присутствие языка. Но мне кажется, что вот эта предпосылка, что "русский язык - это язык агрессора, и только", она ошибочна", - резюмировал философ.
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