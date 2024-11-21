Рижская дума попросила Общество русской культуры освободить помещения

Идея создания национальных обществ в Латвии, в том числе и русского, появилась у Народного фронта во время Атмоды, говорит член правления Латвийского общества русской культуры (ЛОРК) Борис Равдин.

В начале этого века общество переехало в Имантский центр культуры. Но две недели назад департамент имущества Рижской Думы прислал письмо, в котором сообщалось, что к 31 декабря помещения нужно освободить - договор между самоуправлением и обществом прекращается.

"В договоре было указано, что помещение предоставляется ЛОРК вплоть до того момента, когда оно понадобится городской думе. И здесь в качестве мотивировки указано, что помещения нужны центру культуры Иманта, поэтому договор с такого-то числа прекращается. Взамен нам ничего не предлагается", - рассказывает Равдин.

В Рижской Думе объяснили, что это было сделано по просьбе Пардаугавского объединения культуры. В октябре оно прислало письмо в Департамент имущества письмо, заявив, что объединению не хватает помещений на 11 любительских коллективов.

И представители Пардаугавского объединения культуры попросили освободить помещения общей площадью около 100 квадратных метров, которые сейчас занимает ЛОРК. Рижская дума собирается удовлетворить эту просьбу.

"Что касается предложения других помещений для ЛОРК, мы указываем, что общество с такой просьбой в самоуправление не обращалось. Если общество констатирует, что ему подходят какие-то другие помещения, которые сейчас не нужны для выполнения функций самоуправления и могут использоваться для нужд общества, вопрос будет подготовлен к рассмотрению в порядке, установленном самоуправлением", - сказали в Департаменте имущества Рижской думы.

Список доступных для безвозмездного использования муниципальных помещений доступен на сайте Рижской думы. Равдин заявил, что, если среди них найдутся помещения, пригодные для библиотеки - общество готово переехать.

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