Применение ракет британским СМИ подтвердили должностные лица, которые предпочли остаться анонимными.

A massive attack of 12 missiles, presumably British-made Storm Shadows struck the Russian Kursk region. Russian air defense is not capable to stop this barrage. Debris on the ground supports the assumption that Storm Shadows are used.



Russia‘s red lines absolutely exposed as… pic.twitter.com/JXgD0fOrAf — (((Tendar))) (@Tendar) November 20, 2024

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду на пресс-конференции отказался комментировать возможный удар ракетами Storm Shadow. В комментарии телекомпании CNN отказало и министерство обороны Великобритании, а министерство обороны Франции на просьбу телекомпании прокомментировать не отреагировало.

Умеров на вопрос, действительно ли ракеты Storm Shadow применялись для ударов по военным целям в России, ответил: "Мы всеми силами стараемся защитить свою страну, поэтому не будем уходить в детали. Но мы лишь показываем, что способны и можем ответить".

"Мы продолжим защищаться и наносить удары в ответ... всеми возможными средствами", - добавил министр.