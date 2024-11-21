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Видео СМИ: Украина нанесла первый удар по России ракетами Storm Shadow (2)

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Ракета Strom Shadow
Ракета Strom Shadow Фото: AFP/SCANPIX

Российские военные блогеры сообщают, что Вооруженные силы Украины 20 ноября впервые обстреляли военные цели в России ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow, произведенными в Великобритании и Франции, сообщает телерадиокомпания CNN.

Применение ракет британским СМИ подтвердили должностные лица, которые предпочли остаться анонимными.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду на пресс-конференции отказался комментировать возможный удар ракетами Storm Shadow. В комментарии телекомпании CNN отказало и министерство обороны Великобритании, а министерство обороны Франции на просьбу телекомпании прокомментировать не отреагировало.

Умеров на вопрос, действительно ли ракеты Storm Shadow применялись для ударов по военным целям в России, ответил: "Мы всеми силами стараемся защитить свою страну, поэтому не будем уходить в детали. Но мы лишь показываем, что способны и можем ответить".

"Мы продолжим защищаться и наносить удары в ответ... всеми возможными средствами", - добавил министр.

Один российский военный блогер 20 ноября опубликовал на платформе Telegram снимки обломков ракеты Storm Shadow и заверил, что в Курский регион России было запущено 12 ракет. 

Блогер утверждает, что снимки были сделаны в поселке Марина, расположенном примерно в 35 километрах от границы России с Украиной. На обломках видна надпись Storm Shadow.

Эксперт по оружию и бывший старший техник по боеприпасам со взрывчатыми веществами вооруженных сил США Тревор Болл провел анализ изображения и подтвердил CNN, что на нем действительно видна часть ракеты Storm Shadow. Правда, телекомпания не смогла подтвердить, что фотография действительно была сделана в среду.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября украинская армия впервые нанесла удар по территории России ракетами дальнего радиуса действия США.

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