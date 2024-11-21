Российские военные блогеры сообщают, что Вооруженные силы Украины 20 ноября впервые обстреляли военные цели в России ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow, произведенными в Великобритании и Франции, сообщает телерадиокомпания CNN.
Применение ракет британским СМИ подтвердили должностные лица, которые предпочли остаться анонимными.
A massive attack of 12 missiles, presumably British-made Storm Shadows struck the Russian Kursk region. Russian air defense is not capable to stop this barrage. Debris on the ground supports the assumption that Storm Shadows are used.— (((Tendar))) (@Tendar) November 20, 2024
Russia‘s red lines absolutely exposed as… pic.twitter.com/JXgD0fOrAf
Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду на пресс-конференции отказался комментировать возможный удар ракетами Storm Shadow. В комментарии телекомпании CNN отказало и министерство обороны Великобритании, а министерство обороны Франции на просьбу телекомпании прокомментировать не отреагировало.
Умеров на вопрос, действительно ли ракеты Storm Shadow применялись для ударов по военным целям в России, ответил: "Мы всеми силами стараемся защитить свою страну, поэтому не будем уходить в детали. Но мы лишь показываем, что способны и можем ответить".
"Мы продолжим защищаться и наносить удары в ответ... всеми возможными средствами", - добавил министр.
Один российский военный блогер 20 ноября опубликовал на платформе Telegram снимки обломков ракеты Storm Shadow и заверил, что в Курский регион России было запущено 12 ракет.
Ukrainian forces released drone footage of the Storm Shadow strikes against Mar‘ino, Kursk region, Russia. It shows that the missiles targeted the secondary buildings of that facility and hit at least 3 buildings. I marked the impact points on the map.— (((Tendar))) (@Tendar) November 20, 2024
This was an important… https://t.co/MQqRvoj91U pic.twitter.com/m3hVAlp0cL
Блогер утверждает, что снимки были сделаны в поселке Марина, расположенном примерно в 35 километрах от границы России с Украиной. На обломках видна надпись Storm Shadow.
Эксперт по оружию и бывший старший техник по боеприпасам со взрывчатыми веществами вооруженных сил США Тревор Болл провел анализ изображения и подтвердил CNN, что на нем действительно видна часть ракеты Storm Shadow. Правда, телекомпания не смогла подтвердить, что фотография действительно была сделана в среду.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября украинская армия впервые нанесла удар по территории России ракетами дальнего радиуса действия США.
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