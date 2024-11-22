В четверг, 21 ноября, за перевозку лиц, незаконно пересекших государственную границу, пограничники задержали гражданина Украины, сообщила порталу TVNET пресс-секретарь Государственной пограничной службы Иоланта Бабишко.
Фото ⟩ В Латгале задержан очередной перевозчик мигрантов
Как объяснила Бабишко, пограничники остановили в Краславском крае автомобиль Audi A4 Avant, за рулем которого находился гражданин Украины. Во время проверки в машине были обнаружены пять человек азиатского происхождения без проездных документов, действующих виз и видов на жительство.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по второй части статьи 285.1 Уголовного закона о заведомом предоставлении лицу возможности незаконно находиться на территории Латвийской Республики, если такая возможность предоставлена двум и более лицам.
Представитель Государственной пограничной службы отметила, что вышеупомянутые действия могут быть наказаны лишением свободы на срок до шести лет.
Гражданам третьих стран запрещено незаконно пересекать государственную границу в соответствии с распоряжением Кабинета министров №184 от 12 марта 2024 года "Об объявлении усиленного режима работы системы охраны границы".
Галерея: Перевозчик мигрантов задержан в Краславском крае 21 ноября
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