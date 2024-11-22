Атака на базу миротворцев ООН в Ливане: латвийские военные не пострадали

На базу были выпущены две ракеты, в результате чего ранения получили четверо итальянских военнослужащих. Как сообщили в Министерстве обороны Италии, травмы у пострадавших оказались легкими.

Министр обороны Латвии в своей речи осудил нападение: "Я категорически осуждаю атаку на миссию ООН и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

Итальянские власти заявили, что, согласно предварительным данным, ответственность за инцидент может лежать на шиитской группировке "Хезболла". Однако подтверждений этой версии пока нет.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила "глубокое возмущение и обеспокоенность" по поводу произошедшего. Она подчеркнула, что такие нападения недопустимы, и призвала местные стороны обеспечить безопасность миротворцев и содействовать расследованию.

"Эти атаки совершенно неприемлемы", - заявила Мелони, добавив, что виновные должны быть установлены как можно скорее.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что, по всей видимости, нападение было совершено боевиками "Хезболлы". По его словам, были использованы две 122-миллиметровые ракеты, которые поразили базу UNIFIL.