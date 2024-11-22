В результате нападения на базу миротворцев ООН в Шаме, Ливан, латвийские военные, находящиеся на службе в этом регионе, не пострадали. Об этом сообщили министр обороны Латвии Андрис Спрудс и агентство LETA.
Атака на базу миротворцев ООН в Ливане: латвийские военные не пострадали
На базу были выпущены две ракеты, в результате чего ранения получили четверо итальянских военнослужащих. Как сообщили в Министерстве обороны Италии, травмы у пострадавших оказались легкими.
Министр обороны Латвии в своей речи осудил нападение: "Я категорически осуждаю атаку на миссию ООН и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".
Итальянские власти заявили, что, согласно предварительным данным, ответственность за инцидент может лежать на шиитской группировке "Хезболла". Однако подтверждений этой версии пока нет.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила "глубокое возмущение и обеспокоенность" по поводу произошедшего. Она подчеркнула, что такие нападения недопустимы, и призвала местные стороны обеспечить безопасность миротворцев и содействовать расследованию.
"Эти атаки совершенно неприемлемы", - заявила Мелони, добавив, что виновные должны быть установлены как можно скорее.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что, по всей видимости, нападение было совершено боевиками "Хезболлы". По его словам, были использованы две 122-миллиметровые ракеты, которые поразили базу UNIFIL.
Министр обороны Италии Гвидо Крозето рассказал, что ракеты попали в бункер базы, и ранения военнослужащих произошли из-за разлетевшихся осколков стекла. Он назвал нападение "абсолютно недопустимым".
"Итальянский контингент в южном Ливане находится исключительно для содействия миру и не должен становиться мишенью для боевых атак", - отметил он.
Крозето подчеркнул необходимость взаимодействия с израильскими властями для предотвращения использования баз ООН в качестве военных целей. "Я постараюсь обсудить этот вопрос с новым министром обороны Израиля, чтобы добиться взаимопонимания и избежать подобных ситуаций", - заявил он.
Министр также выразил обеспокоенность по поводу присутствия террористических группировок на юге Ливана, отметив, что это создает угрозу не только для "голубых касок", но и для гражданского населения.
Итальянские власти подчеркнули, что окончательные выводы о произошедшем будут сделаны только после завершения расследования, которое проводит миссия UNIFIL. Пока ситуация в регионе остается напряженной, а ливанские власти призваны принять дополнительные меры для защиты миротворческих сил и предотвращения дальнейших атак.
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