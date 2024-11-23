Пережившая Голодомор 100-летняя украинка: "Доживу до победы"

"Очень тяжело было выжить"

"Нечего было есть", - с болью рассказывает Евдокия Шевченко. Ее мать, Анна Афанасьевна, всячески пыталась спасти семью от голода и говорила им: "Дети, мы выживем", раздавала по кусочку лепешки, которую делала на воде и остатках муки. Или родственники делились какой-нибудь картошкой. А весной 1933 года, вспоминает Шевченко, начали расти почки на деревьях. Ее мать срывала те почки, сушила на печи и молола из них муку на жерновах. "Намелет той муки из тех почек, что-то туда еще бросит, испечет этого баторжаника. И так мы выжили", - говорит Шевченко.

Есть что-то на улице мать им запрещала, говорит женщина. Она вспоминает, как однажды ее брат Петр наелся кокишу - так в народе называют латук компасный - и сильно отравился, блевал и "у него были распухшие ноги, как бревна". Потому что все были так голодны, что всюду искали, что можно съесть, объясняет Евдокия Шевченко.

"Треть села вымерла"

"Мы были пухлые. У нас были ноги, как валенки", - вспоминает очевидца. "Но мы выжили. А треть села вымерла, если не половина". Их соседи вымирали целыми семьями, говорит Евдокия. Умерших грузили на повозки и хоронили на кладбище, без гробов. "Завернут в какую-то тряпку, яму вырыли, бросили туда, загребли. И все", - рассказывает она.