Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что программа создания баллистических ракет близка к завершению, несмотря на проблемы с поставками комплектующих.

"Поверьте, скоро появятся конкретные результаты, которые увидит не только Украина, но и Российская Федерация", - заявил он в интервью на украинском телевидении.

США, в свою очередь, считают, что Украине следует сосредоточиться на беспилотниках дальнего радиуса действия. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что программа беспилотных летательных аппаратов Украины более выгодна с финансовой точки зрения, чем баллистические ракеты, учитывая их высокую стоимость.

По словам источника WSJ, недавно одобренный США пакет помощи Украине в размере 2,4 миллиарда долларов включает финансирование беспилотников дальнего радиуса действия и другого подобного оружия. Эти средства не будут использоваться для баллистических ракет, сказал источник.

Гвоздяр пояснила, что беспилотники являются эффективной и более дешевой альтернативой баллистическим ракетам на этапе их разработки.

"На разработку продукта уходят годы, но мы находимся в ситуации, когда это должно занимать месяцы. Мы ограничены во времени и ограничены в ресурсах", - подчеркнула она.

В четверг, 21 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Позже президент России Владимир Путин заявил, что в ходе удара были проведены испытания ракеты "Орешник". По его словам, это был ответ на украинские удары по Брянской и Курской областям с использованием американских ракет ATACMS и французско-британских ракет Storm Shadow. Путин также предупредил правящие элиты стран, "разрабатывающих планы использования военных контингентов против России", что в случае "агрессивных действий" Москва ответит "решительно и зеркально".

Военно-воздушные силы Украины заявили, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) для атаки на Днепр. Пентагон считает, что "Орешник" - это модифицированная версия МБР РС-26 "Рубеж". По данным WSJ, целью удара был завод "Южмаш", который являлся центром советского производства баллистических ракет.

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