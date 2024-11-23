Киев в настоящее время разрабатывает несколько собственных баллистических ракет, сообщила газете The Wall Street Journal заместительница министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр. По данным источников журнала, Украина активно разрабатывает ракеты, способные наносить удары вглубь территории противника.
Большинство деталей этой программы держатся в секрете, но украинские чиновники недавно заявили, что такое оружие может быть вскоре предоставлено в распоряжение военных. В августе Украина провела первое испытание такой ракеты.
"О крупномасштабной ракетной программе вы услышите в следующем году или в конце этого года", - сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.
По словам Александра Камышина, советника президента Украины Владимира Зеленского, одним из препятствий на пути реализации программы является финансирование. Он отметил, что Киев не располагает достаточными средствами. В частности, во время войны Украина лишь ограниченно использовала свои ракеты "Нептун", и чиновники утверждают, что недостаток финансирования задерживает производство ракет.
Военный эксперт по авиации Дуглас Барри пояснил, что производство баллистических ракет особенно дорого, поскольку материалы, из которых они изготовлены, должны выдерживать очень высокие температуры, когда ракета возвращается в атмосферу Земли. Еще одна проблема - массовое производство оружия. Зеленский заявил, что Украина может произвести 100 ракет к 2024 году.
Производители ракет по всему миру сталкиваются с трудностями в обеспечении стабильных поставок таких компонентов, как двигатели. Кроме того, Украина страдает от нехватки рабочих и постоянных российских атак на инфраструктуру.
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что программа создания баллистических ракет близка к завершению, несмотря на проблемы с поставками комплектующих.
"Поверьте, скоро появятся конкретные результаты, которые увидит не только Украина, но и Российская Федерация", - заявил он в интервью на украинском телевидении.
США, в свою очередь, считают, что Украине следует сосредоточиться на беспилотниках дальнего радиуса действия. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что программа беспилотных летательных аппаратов Украины более выгодна с финансовой точки зрения, чем баллистические ракеты, учитывая их высокую стоимость.
По словам источника WSJ, недавно одобренный США пакет помощи Украине в размере 2,4 миллиарда долларов включает финансирование беспилотников дальнего радиуса действия и другого подобного оружия. Эти средства не будут использоваться для баллистических ракет, сказал источник.
Гвоздяр пояснила, что беспилотники являются эффективной и более дешевой альтернативой баллистическим ракетам на этапе их разработки.
"На разработку продукта уходят годы, но мы находимся в ситуации, когда это должно занимать месяцы. Мы ограничены во времени и ограничены в ресурсах", - подчеркнула она.
В четверг, 21 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Позже президент России Владимир Путин заявил, что в ходе удара были проведены испытания ракеты "Орешник". По его словам, это был ответ на украинские удары по Брянской и Курской областям с использованием американских ракет ATACMS и французско-британских ракет Storm Shadow. Путин также предупредил правящие элиты стран, "разрабатывающих планы использования военных контингентов против России", что в случае "агрессивных действий" Москва ответит "решительно и зеркально".
Военно-воздушные силы Украины заявили, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) для атаки на Днепр. Пентагон считает, что "Орешник" - это модифицированная версия МБР РС-26 "Рубеж". По данным WSJ, целью удара был завод "Южмаш", который являлся центром советского производства баллистических ракет.
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