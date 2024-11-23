Видео Иностранцы в шоке от увиденного на Центральном рынке Риги: живая рыба на прилавке

Журналисты программы отправились на Рижский центральный рынок со скрытой камерой, чтобы лично оценить ситуацию. Прилавок, о котором рассказывал иностранец, сразу привлек их внимание. Даже неспециалисту было бы понятно, что рыба, лежащая на льду на прилавке, еще жива, отмечает программа.

Продавщица на вопрос журналиста сказала, что умерщвляет рыбу перед тем, как выложить ее на прилавок, но "некоторые не всегда сразу умирают". Она забрала рыбу, на которую указывал журналист, и у него на глазах добила ее.

На соседнем прилавке ситуация оказалась идентична: выложенная перед покупателями рыба еще пыталась дышать.

В Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) подтвердили, что это не соответствует действующим нормам: нельзя убивать рыбу на глазах у покупателей и нельзя выставлять на прилавке еще дышащую рыбу. Будучи живой, рыба должна находиться в бассейне, и для ее умерщвления существует специальная процедура.

В ведомстве пообещали провести проверку на Центральном рынке и поговорить с продавцами.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

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