Фицо предложил Европе равняться на авторитарные страны

Фицо отметил, что Европе стоит задуматься о реформе своей системы управления, основанной на свободных выборах, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировой арене. Он похвалил Узбекистан, Китай и Вьетнам за их способность более решительно действовать в экономических вопросах.

Отвечая на вопросы журналистов, Фицо уточнил, что не призывает отказываться от демократии, однако указал, что привлечение к принятию решений слишком большого количества политических партий ослабляет способность государства эффективно действовать.

"Если у вас сто политических партий, вы не можете конкурировать, - сказал он. - Если правительство формируют четыре политических силы, вы не можете конкурировать".

Фицо, который в 2023 году в четвертый раз вернулся к власти, в последние месяцы столкнулся с массовыми протестами. Его критики обвиняют премьера в авторитарных тенденциях и пророссийской внешней политике.