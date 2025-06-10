Фицо предложил Европе равняться на авторитарные страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Узбекистан в понедельник заявил, что авторитарные государства могут быть экономически эффективнее демократических, и предложил пересмотреть демократическую модель Европы.
Фицо отметил, что Европе стоит задуматься о реформе своей системы управления, основанной на свободных выборах, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировой арене. Он похвалил Узбекистан, Китай и Вьетнам за их способность более решительно действовать в экономических вопросах.
Отвечая на вопросы журналистов, Фицо уточнил, что не призывает отказываться от демократии, однако указал, что привлечение к принятию решений слишком большого количества политических партий ослабляет способность государства эффективно действовать.
"Если у вас сто политических партий, вы не можете конкурировать, - сказал он. - Если правительство формируют четыре политических силы, вы не можете конкурировать".
Фицо, который в 2023 году в четвертый раз вернулся к власти, в последние месяцы столкнулся с массовыми протестами. Его критики обвиняют премьера в авторитарных тенденциях и пророссийской внешней политике.
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