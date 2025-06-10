Зеленский: российские удары звучат громче попыток склонить Москву к миру

Президент охарактеризовал ночной удар по Киеву как один из наиболее мощных за последнее время. Согласно данным украинских властей, Россия выпустила по территории Украины в общей сложности 315 ударных дронов.

Зеленский призвал союзников к совместным действиям, чтобы отразить агрессию: "Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные удары России было не молчание, а конкретные действия. Чтобы действовала Америка, в силах которой вынудить Россию заключить мир. Чтобы действовала Европа, у которой нет иного выбора, кроме как быть сильной. Чтобы действовали другие страны мира, призывавшие к дипломатии и прекращению войны, но проигнорированные Россией. Необходимо оказывать жесткое давление ради достижения мира".