Зеленский: российские удары звучат громче попыток склонить Москву к миру

В ночь на вторник, 10 июня, Россия атаковала Киев и Одессу более чем тремя сотнями ударных беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эти атаки звучат громче усилий США и других стран склонить Россию к заключению мира.
Президент охарактеризовал ночной удар по Киеву как один из наиболее мощных за последнее время. Согласно данным украинских властей, Россия выпустила по территории Украины в общей сложности 315 ударных дронов.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что благодаря работе сил противовоздушной обороны удалось свести потери к минимуму.
В Одессе в результате атаки погибли два человека, еще свыше 13 получили ранения. Были повреждены жилые дома, роддом, станция скорой помощи, частная клиника, спорткомплекс, зоопарк и здание железнодорожного вокзала.
В Киеве пострадали четыре человека. Повреждения получили жилые здания, бизнес-центр, склады и железнодорожная инфраструктура.
Зеленский призвал союзников к совместным действиям, чтобы отразить агрессию: "Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные удары России было не молчание, а конкретные действия. Чтобы действовала Америка, в силах которой вынудить Россию заключить мир. Чтобы действовала Европа, у которой нет иного выбора, кроме как быть сильной. Чтобы действовали другие страны мира, призывавшие к дипломатии и прекращению войны, но проигнорированные Россией. Необходимо оказывать жесткое давление ради достижения мира".
Галерея: Российские удары по Киеву 10 июня
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