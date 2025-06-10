Клейнбергс уверен, что "Прогрессивные" смогут сработаться с "Новым Единством"

У политических сил совпадает мнение по многим вопросам, связанным с развитием самоуправления, отметил он.

"Риге нужны смелые идеи и решительные действия. После разговора с Вилнисом Кирсисом ("Новое Единство") мы договорились, что готовы работать в команде на благо рижан", - отметил Клейнбергс.

Кирсис также заявил, что переговоры были успешными. На встрече обсуждались задачи, которые будут дополнены предложениями "Нового Единства".

Должности во время переговоров не обсуждались, но "Новое Единство" готово продолжить работу, начатую в думе нынешнего созыва.

Сейчас в ведении "Нового Единства" пять думских комитетов, в том числе комитет по финансовым и административным делам, который автоматически переходит в ведение мэра. "Новое Единство" также руководит сферой сообщения, безопасности, развития и образования.

Кирсис отметил, что в сфере транспорта очень много начатой работы, которую "Новое Единство" хотело бы завершить, однако партия не настаивает на сохранении сферы сообщения в своей ответственности.

Также, как указал Кирсис, предыдущие разногласия между "Новым Единством" и "Прогрессивными" отставлены в сторону и не помешают сотрудничеству в новой коалиции.

Как сообщалось, инициативу формирования коалиции в Рижской думе взяла на себя партия "Прогрессивные", которая проводит переговоры с "Новым Единством", Нацобъединением и "Объединенным списком". У коалиции этих партий в столичной думе будет 34 голоса.

Как заявлял ранее Клейнбергс, если переговоры пройдут успешно, коалиция может быть сформирована до Лиго.

Галерея: Встреча "Нового Единства" и "Прогрессивных"