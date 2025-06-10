Главное за 10 июня Депутаты Сейма лишились мандатов, стрельба в австрийской школе и куда исчез 1-й сорт в магазинах

Во вторник, 10 июня, Латвии было что обсудить: TVNET+ узнал у специалистов, почему на прилавках преобладают фрукты и овощи 2-го сорта; сотрудница участка раскрыла изнанку того, что происходило в ночь подсчета голосов; мандаты Сейма на место в Рижской думе сменили четыре депутата, включая лидеров оппозиции; комиссия Сейма не станет давать оценку скандальным заявлениям уже бывшего парламентария Алексея Росликова. За рубежом: российские удары повредили киевскую церковь XI века, а стрельба в австрийской школе унесла несколько жизней. Эти и другие события дня - в традиционной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Сотрудница муниципального избирательного участка Лаура Земите поделилась в социальных сетях историей о том, как проходил подсчет голосов и что на самом деле произошло в ночь выборов. Мы публикуем ее историю с разрешения автора и с незначительными сокращениями.
Начиная со вторника, 10 июня, депутатских мандатов лишились четыре парламентария, среди которых лидеры оппозиционных фракций Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") и Алексей Росликов ("Стабильности!"), сообщила агентству LETA заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство").
В связи с тем, что лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов со вторника, 10 июня, потерял свое место в Сейме, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям отменила запланированное на среду, 11 июня, рассмотрение заявлений ряда депутатов по поводу высказываний и грубых жестов Росликова на заседании парламента.
"Суверенная власть" готова сотрудничать с каждым, кто готов работать на благо рижан и помогать реализовывать программу партии, заявила в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении председатель партии Юлия Степаненко, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве в потенциальной оппозиции Рижской думы с партией "Латвия на первом месте", которую возглавляет Айнар Шлесерс.
Недалеко от Улброки пьяный водитель устроил аварию, повредив несколько автомобилей и временно парализовав оживленное утреннее движение. Мужчина попытался скрыться с места происшествия незамеченным, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
За рубежом:
В ночь на понедельник массовые беспорядки, вспыхнувшие в Лос-Анджелесе после рейдов иммиграционной службы, начали утихать. Однако в течение выходных в городе продолжались столкновения с полицией, которые сопровождались поджогами автомобилей, мародерством и арестами. Президент США Дональд Трамп направил в город 2000 военнослужащих Национальной гвардии, что вызвало политический скандал.
В результате стрельбы в школе в городе Грац на юго-востоке Австрии во вторник, 10 июня, несколько человек погибли; нападавший застрелился, сообщают местные СМИ и власти.
В Нарве есть церковный приход, который организовал богадельню и получает за больных людей и лежачих стариков до миллиона евро в год. Когда родственники насельников жалуются на плохие условия их проживания, настоятель церкви отрицает все обвинения. Однако государственные проверки подтвердили, что серьезные проблемы с уходом и условиями жизни там действительно есть, пишет портал Rus.Postimees.
В ночь на вторник, 10 июня, в результате российского удара по украинской столице был поврежден Софийский собор в Киеве, сообщил министр культуры Украины Николай Точицкий.
Второй администрации президента США Дональда Трампа едва исполнилось четыре месяца, но уже видны признаки новой внешнеполитической доктрины. Как и многие другие аспекты его президентства, эта доктрина представляет собой резкий разрыв с прошлым.
Интересное чтиво:
Взыскательные покупатели, которых волнует не только цена товара, но и качество, наверняка обратили внимание, что во многих продуктовых магазинах в категории фруктов и овощей преобладает товар 2-го сорта. Именно он чаще всего указан на ценнике. Возникает вопрос - а где же 1-й и высший сорт? TVNET+ задал этот вопрос специалистам Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) и самим торговцам.
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