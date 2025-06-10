Главное за 10 июня Депутаты Сейма лишились мандатов, стрельба в австрийской школе и куда исчез 1-й сорт в магазинах

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Взыскательные покупатели, которых волнует не только цена товара, но и качество, наверняка обратили внимание, что во многих продуктовых магазинах в категории фруктов и овощей преобладает товар 2-го сорта. Именно он чаще всего указан на ценнике. Возникает вопрос - а где же 1-й и высший сорт? TVNET+ задал этот вопрос специалистам Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) и самим торговцам.

Несколько недель назад новая Всемирная федерация бокса (WB), признанная Международным олимпийским комитетом (МОК), объявила о введении обязательного гендерного тестирования для спортсменов старше 18 лет.

В 1968 году 11-летняя Мэри постучала в дверь дома в Соединенных Штатах и ​​спросила, может ли она увидеть сына хозяйки дома. Когда скорбящая мать сообщила, что ее сын умер несколькими днями ранее, Мэри ответила: "Я знаю, что он умер; я хочу увидеть его в гробу". Можете попробовать угадать, кто был виноват в смерти мальчика.

Земгальский фермер Сандра Ицака занимается сельским хозяйством в Виестурской волости Рундальского края уже десятый год. На ферме в изобилии растет ревень, поэтому пирог из него - непременный атрибут праздничного стола на Янов день. Это лакомство у Сандры получается особенно вкусным и аппетитным.

У тети Мирты в фильме "Лимузин цвета белой ночи" было три или четыре завещания. Так может быть и сегодня, и силу будет иметь то, которое было написано последним. Самая большая ошибка в наследовании - вообще ничего не писать, особенно если нет законных наследников и семейные отношения не в порядке, говорит присяжный нотариус Илзе Метузале.

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