Что случилось в ночь выборов: рассказ сотрудницы избиркома

Сотрудница муниципального избирательного участка Лаура Земите поделилась в социальных сетях историей о том, как проходил подсчет голосов и что на самом деле произошло в ночь выборов. Мы публикуем ее историю с разрешения автора и с незначительными сокращениями.
"Вчера я работала в муниципальной избирательной комиссии. Хочу подчеркнуть, что это был не первый раз, и я сталкивалась с совершенно нормальным избирательным процессом, когда оказывалась дома около 5 утра, и я не жалуюсь, потому что обычно все идет по плану, хотя процесс всегда долгий и не самый простой.
Но вчерашние выборы были издевательством над нами, сотрудниками, поэтому я громко расскажу обо всех событиях и хаосе этой ночи, чтобы 1) четко указать на ошибки ответственных лиц, которые ЯВЛЯЮТСЯ ИХ ПРЯМОЙ И ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ и 2) развеять мнение тех интернет-комментаторов, которые говорят, что "им же платят, чего жаловаться".
Как всем известно, выборы начались в 8:00, соответственно, сотрудники находятся на избирательных участках с 7:00-7:30. Весь день прошел без сучка и задоринки, мы рады значительно большей явке, чем в другие годы (на наш участок пришло примерно на 400 человек больше, чем когда-либо).
Вечером около 8 часов мы закрыли избирательный участок и стали готовиться к подсчету голосов. В середине этого ответственного процесса председатели получают 2 новых, дополненных, сопроводительных письма, которым они должны следовать в дальнейшем, передавая документы и т. д. Забавно, что сегодня утром публично говорили, что выборы готовились год, но в последнюю минуту появляются разъяснения...
К 22:53 мы успешно пересчитали конверты, проверили поврежденные и недействительные, развернули сложенные "оригами" бюллетени (легче было напечатать новые, более крупные бюллетени, которые людям приходилось складывать в 4 или больше раз, а членам комиссии - разворачивать их, чем изготовить более крупные конверты...), потом рассортировали бюллетени по партиям и дважды пересчитали и проверили общее количество. Готовы начать сканирование в систему, которая была открыта в течение дня, потому что в этом году нужно использовать систему, которую можно запустить только на уровне BIOS (не вдаваясь в подробности - это довольно сложно и не каждому под силу). Однако приходит новость, что для начала сканирования необходимо встать в очередь и ждать! Возникает недоразумение - у нас открыт SKENIS (система), но нам не разрешают им пользоваться? Почему? Мое предположение: потому что все им пользуются и он барахлит? Ведь неделю назад во время генеральной проверки система тоже не работала идеально.
Но никто не объясняет, говорят лишь "Ждите, мы вам сообщим!". И вы сидите и ждете... Потихоньку начинаете собирать вещи, перекусываете, отдыхаете... Проходит час. Снова звоним, пытаемся прояснить ситуацию.
В 23:48 IT-специалист говорит: "Между нами говоря, система упала и вряд ли восстановится до утра, сейчас все пытаются договориться о ручном подсчитывании"....
Ладно, после звонка хоть что-то проясняется (только потому, что сами позвонили и стали искать ответы), мы решаем, что лучше начать подсчет вручную, чем ничего не делать. Спустя час, то есть в 00:31, приходит сообщение:
"ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Из-за неполадок в системе в данный момент мы не можем продолжать электронную обработку голосов.
Мы предлагаем два варианта:
1️⃣ Отдыхайте до дальнейших указаний
Вы можете идти отдохнуть - столько, сколько захотите. Когда технические неполадки будут устранены, мы свяжемся с председателями, чтобы сообщить о дальнейших действиях.
Однако есть большая вероятность, что работа приостановлена до утра.
2️⃣ Ручной подсчет голосов - разрешен!
Можно начать подсчет голосов вручную, но это не значит, что сканирование и ввод данных в систему не понадобятся позже, когда она будет восстановлена - окончательные результаты все равно придется вносить в систему.
Также материалы в НЕпломбированных коробках можно привезти в думу.
Если вы выберете один из этих вариантов, сообщите об этом координатору.
Просим вас сохранять спокойствие и следовать дальнейшим инструкциям".
Так вот - если сегодня утром в специальном выпуске новостей глава VDAA Йоренс Лиопа скажет, что около половины второго было принято решение о ручном подсчете, то до нас эта новость не дойдет, потому что из обоих вариантов ясно, что ничего не решено и теоретически мы можем начать подсчет вручную, но так же легко потом могут объявить, что в этом нет смысла, потому что мы возобновим работу утром... со сканером?
Решаем, что лучше разойтись по домам и подождать, пока "сверху" согласуют ЧЕТКИЙ план действий, и только тогда будем действовать. Так вот - это НЕ ЗНАЧИТ, что мы просто взяли сумки и пошли домой. Это ЗНАЧИТ, что мы начали паковать бюллетени согласно Закону о муниципальных выборах, который гласит: "Если объявляется перерыв, списки избирателей перед этим должны быть упакованы или помещены в отдельную опечатанную коробку". Опечатываем дверь, сотрудники комиссии, которые живут за пределами Риги (в часе езды), уже отправляются домой или позвонили родственникам, которые приехали их забрать.
В это же время в чате WhatsApp с председателями и координаторами очень много сообщений со всех участков, где, не понимая, что делать, задают вопросы. Но вот в 1:10 приходит сообщение от координаторов: "Если кто-то уехал домой, мы очень ждем их возвращения... И начинаем подсчет вручную. Вся информация о дальнейшей процедуре будет отправлена по электронной почте".
Единственное сообщение в письме через 30 минут, а именно в 1:44: приходит excel с таблицами партий для более удобного подсчета голосов "за" и "против" вручную. ЗА... ПРОТИВ... ПРОТИВ... ЗА...
О какой готовности к плану Б здесь может идти речь?
В другие годы, когда изначально планировалось подсчитывать самостоятельно, готовились бланки А3, на которых этот подсчет и проводился - в этом нет ничего нового, это можно подготовить заранее хотя бы в цифровом, а не в бумажном виде... Хотя понятно, что чтобы восстановить баланс, для этих выборов пришлось бы посадить пару гектаров леса (я даже не про бюллетени, а про тонны листовок, объясняющих, как раскрашивать и складывать новые бюллетени и т. д.).
В 2 часа ночи мы наконец-то начинаем подсчет, т. е. эти 3 часа с 22:53 до 1:44 мы потратили впустую: бегали, что-то сканировали, что-то считали вручную, опечатывали документы и помещения, уходили, потом снова открывали их и начинали подсчет заново, говорили сотрудникам: "Да, можете идти домой", а через 30 минут: "Нет, возвращайтесь из Елгавы!" - и это не преувеличение, несколько сотрудников комиссии действительно живут в Елгаве, Лапмежциемсе и в других местах за пределами Риги...
При ручном подсчете приходится не только рисовать крестики, но и вручную вносить в систему каждую цифру ЗА и ПРОТИВ, А ТАКЖЕ ВРУЧНУЮ (!!!) подсчитывать количество пустых бюллетеней. 16 бюллетеней, почти в каждом список из 60 человек (грубо говоря, 16x60=960), нам нужно посчитать числа, которые выпадут по элементарной формуле. Формула, которую можно было бы включить в систему, оптимизировав работу и время. И это можно было сделать. Можно только догадываться, сколько времени и терпения заняло пересчитать эти цифры 900+ раз в 5 утра.
Уставшие и измученные, мы продолжили подсчет голосов до утра, сдав все документы в Рижскую думу около 7:30. Некоторые участки (и за это им уважение!) ушли домой в 1:00 и вернулись к подсчету утром, когда их "забросали сообщениями и звонками". Вот почему подсчет несколько раз продлевался и занял так много времени. Вот почему участки недовольны после 24-часовой смены, за которую в настоящее время нет никакой надежды получить надлежащую оплату (в точности за все отработанные часы).
Я также хотела уточнить, что хаос и неопределенность ощущались еще ДО избирательной недели, когда 19 мая было объявлено, что "вам придется присоединиться к генеральной проверке, которая должна быть завершена в течение 3 дней" - без учета того, что у людей есть работа, семейные дела, отпуска и т. д., и эта информация и дата не были объявлены вовремя. Как сообщалось в новостях, в ходе генеральной проверки были обнаружены недостатки в системе и возникли опасения по поводу возможных сбоев. Также в день предварительного голосования, 4 июня, система первые 10-15 минут не работала, и на избирательных участках образовались очереди... Столько сигналов о том, что нам нужно подготовиться к плану Б, что нужно иметь четкий план, который должен быть ТАК ЖЕ ЯСНО доведен до сведения вовлеченных сторон, если возникнет такая необходимость...
Подводя итог - ночь выдалась тяжелая, и я просто поражаюсь, как государственное учреждение может работать и действовать так безответственно, не разработав надлежащего плана действий в "кризисной ситуации". Я не указываю на конкретных людей, потому что понятно, что в таких ситуациях есть огромное количество факторов, которые мешают нормальному общению на "более низком уровне", имея в виду, например, общение координаторов, айтишников или других исполнителей с председателями участковых комиссий. Однако очевидно, что решения должен принимать один главный ответственный человек, и если этот человек покажется большинству участников (даже до дня голосования) некомпетентным в своей работе и решениях, то разве это не означает, что нужно в первую очередь разобраться с верхушкой - организаторами и руководством соответственно?
Хочу также напомнить, что в избирательных комиссиях работают граждански настроенные люди, которые не получают за эту работу огромных денег и делают это на благо своей страны. После такого поведения, к сожалению, подрывается доверие... И вполне естественно, что мы также злы и возмущены".
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