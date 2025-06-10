Ринкевич: следующий саммит НАТО будет иметь решающее значение

Президент подчеркнул, что времени на развитие собственных оборонных способностей и достижение согласованных с НАТО мощностей остается немного. "Мы очень надеемся, что страны, в которых все еще ведутся дискуссии о выделении 2% ВВП на оборону, изменят свою позицию и примут решения как о росте финансирования, так и о развитии реальных возможностей", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что к традиционным гибридным угрозам - таким как миграция, используемая в качестве инструмента влияния, дезинформационные кампании, манипуляции в соцсетях и попытки вмешательства в выборы - добавились новые: нападения на подводную инфраструктуру в Балтийском море. Одновременно искусственный интеллект представляет собой и огромные возможности, и серьезные риски.

Кроме того, важнейшим аспектом президент считает продолжение поддержки Украины и выполнение обещаний, данных на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году: обеспечить воздушную оборону, увеличить поставки боеприпасов и укрепить возможности использования беспилотников. "Это три пункта, на которых особо акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский на нашей встрече в Вильнюсе на прошлой неделе", - сказал Ринкевич.

Галерея: Открытие конференции Riga StratCom Dialogue 2025

Президент подчеркнул, что будущее Украины не только в Европейском союзе, но и в НАТО. Он заявил, что необходимо найти способы увеличить поддержку Украины на поле боя и одержать победу в информационной войне.

НАТОвский Центр передового опыта в области стратегической коммуникации (Stratcom), расположенный в Риге, является многонациональной военной организацией, аккредитованной НАТО и работающей с целью укрепления стратегических коммуникационных возможностей альянса и его партнеров. Центр был основан в 2014 году.