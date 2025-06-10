Ринкевич: следующий саммит НАТО будет иметь решающее значение

Если на саммите НАТО в Гааге не удастся продемонстрировать единство альянса, нас ждет новая кампания России о том, что Запад расколот, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич, выступая на конференции по стратегической коммуникации Riga StratCom Dialogue 2025.
Президент отметил, что геополитическая ситуация остается напряженной: Украина продолжает сражаться, а Россия становится все агрессивнее. "Россия ощущает себя победителем этой войны, а в политике, особенно международной, восприятие часто важнее реальности. Те, кто занимается стратегической коммуникацией, знают, что в XXI веке восприятие - это главное", - сказал Ринкевич.
Он подчеркнул, что Европа и НАТО только начинают осознавать, насколько изменилась мировая ситуация, и что жить по старым правилам уже невозможно. Необходимо значительно увеличить ресурсы, выделяемые на оборону. "И дело тут не просто в процентах от валового внутреннего продукта, а в реальных оборонных возможностях", - добавил президент.
Говоря о следующем саммите НАТО в Гааге, Ринкевич выразил надежду, что с точки зрения стратегической коммуникации это будет саммит единства, на котором прозвучит ясное послание: альянс силён как никогда.
Кроме того, президент надеется, что в Латвии примут решение выделить на оборону 5% от ВВП. "Это будет непросто - перед страной много других вызовов: демография, здравоохранение, социальная безопасность, образование. Но правительство и парламент понимают, что в следующем году расходы в 5% от ВВП на оборону будут главным приоритетом", - заявил Ринкевич.
Президент подчеркнул, что времени на развитие собственных оборонных способностей и достижение согласованных с НАТО мощностей остается немного. "Мы очень надеемся, что страны, в которых все еще ведутся дискуссии о выделении 2% ВВП на оборону, изменят свою позицию и примут решения как о росте финансирования, так и о развитии реальных возможностей", - подчеркнул он.
Президент также отметил, что к традиционным гибридным угрозам - таким как миграция, используемая в качестве инструмента влияния, дезинформационные кампании, манипуляции в соцсетях и попытки вмешательства в выборы - добавились новые: нападения на подводную инфраструктуру в Балтийском море. Одновременно искусственный интеллект представляет собой и огромные возможности, и серьезные риски.
Кроме того, важнейшим аспектом президент считает продолжение поддержки Украины и выполнение обещаний, данных на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году: обеспечить воздушную оборону, увеличить поставки боеприпасов и укрепить возможности использования беспилотников. "Это три пункта, на которых особо акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский на нашей встрече в Вильнюсе на прошлой неделе", - сказал Ринкевич.
Галерея: Открытие конференции Riga StratCom Dialogue 2025
Президент подчеркнул, что будущее Украины не только в Европейском союзе, но и в НАТО. Он заявил, что необходимо найти способы увеличить поддержку Украины на поле боя и одержать победу в информационной войне.
НАТОвский Центр передового опыта в области стратегической коммуникации (Stratcom), расположенный в Риге, является многонациональной военной организацией, аккредитованной НАТО и работающей с целью укрепления стратегических коммуникационных возможностей альянса и его партнеров. Центр был основан в 2014 году.
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