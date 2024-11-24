Брошенный BMW уже четыре года стоит во дворе дома. Почему полиция не убирает авто?

"Во дворе дома на улице Спидолас, 8 уже четыре года стоит BMW. Год назад приехала муниципальная полиция - приклеили на окно пару штрафных квитанций, и все. Понемногу зеркало там уже сломалось. Главное, что зимой нельзя убрать снег, ничего, и так уже четыре года", - рассказал программе Юрис, житель соседнего дома.

"Это очень беспокоит, это длится уже 4 года. Молодой человек въехал прямо ко мне в подъезд и снял квартиру. Потом, наверное, уехал за границу", - говорит Илона,

Летом брошенная машина не сильно беспокоит жителей, но зимой все по-другому.

"Зимой у нас есть маленький трактор, который расчищает все эти дорожки, он проезжает по всему периметру, и вот ты стоишь впереди, а там одна большая куча, потом еще одна большая куча вокруг машины. Скорой помощи или пожарникам тоже трудно проехать", - говорит местная жительница.

Местные жители неоднократно обращались в муниципальную полицию, но безрезультатно.

Объяснения полиции