Брошенный автомобиль BMW уже четыре года стоит в неразрешенном месте во дворе дома в Айзкраукле. Полиция выписала несколько штрафов, но машина все еще стоит на месте. Программа LTV 4.studija ищет ответы на вопрос, почему брошенный автомобиль не увозят на эвакуаторе.
Брошенный BMW уже четыре года стоит во дворе дома. Почему полиция не убирает авто?
"Во дворе дома на улице Спидолас, 8 уже четыре года стоит BMW. Год назад приехала муниципальная полиция - приклеили на окно пару штрафных квитанций, и все. Понемногу зеркало там уже сломалось. Главное, что зимой нельзя убрать снег, ничего, и так уже четыре года", - рассказал программе Юрис, житель соседнего дома.
"Это очень беспокоит, это длится уже 4 года. Молодой человек въехал прямо ко мне в подъезд и снял квартиру. Потом, наверное, уехал за границу", - говорит Илона,
Летом брошенная машина не сильно беспокоит жителей, но зимой все по-другому.
"Зимой у нас есть маленький трактор, который расчищает все эти дорожки, он проезжает по всему периметру, и вот ты стоишь впереди, а там одна большая куча, потом еще одна большая куча вокруг машины. Скорой помощи или пожарникам тоже трудно проехать", - говорит местная жительница.
Местные жители неоднократно обращались в муниципальную полицию, но безрезультатно.
Объяснения полиции
"Этот автомобиль находится в поле нашего зрения с 7 октября 2022 года, когда было возбуждено административное дело и вступили в силу обязательные постановления о неправильной парковке. (...) Все они были переданы судебному приставу для взыскания. Владелец автомобиля постоянно обещает убрать машину и оплатить штрафы, но до сих пор, когда с ним связываются, результата нет", - объясняет Анита Озола, начальник муниципальной полиции Айзкраукле.
На вопрос программы, почему в такой ситуации не эвакуируют машину, Озола отметила: "Мы инициировали соглашение между муниципалитетом Айзкраукле и владельцем местной автостоянки о том, где эти машины могут быть припаркованы. В настоящее время мы ведем переговоры и надеемся, что скоро нам удастся организовать перемещение этих автомобилей в соответствии с постановлениями Кабинета министров".
В муниципальной полиции подчеркивают, что не имеют права переместить машину даже на прилегающую общественную парковку, но обещают, что машина будет эвакуирована в течение двух месяцев.
Муниципальной полиции еще предстоит договориться с владельцем парковки о правилах парковки автомобиля, ведь территория, на которую будет доставлен этот автомобиль, должна быть закрыта.
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