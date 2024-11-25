Латгальский районный суд в понедельник, 25 ноября, в 10 часов утра в Резекне начнет рассмотрение уголовного дела, по которому Герман Вавилов обвиняется в публичном прославлении военных преступлений и поддержке агрессии, сообщает агентство LETA.
Жителя Латгале будут судить за прославление военных преступлений
Ранее прокуратура, не называя имени обвиняемого, проинформировала агентство LETA, что, согласно обвинению, лицо на онлайн-платформе во время разговора с блогером публично прославляло преступления против мира, выражая свое положительное отношение к планированию агрессии в Латвии.
Разговор был записан и публично показан в TikTok и YouTube, что было доступно неограниченному числу интернет-пользователей.
Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину было заведено несколько подобных уголовных дел. Часть обвиняемых уже получила наказание.
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