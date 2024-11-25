Выборы в Румынии: в первом туре лидирует кандидат, критиковавший НАТО и помощь Украине

Кэлин Джеорджеску подвергался критике за пророссийские высказывания, а также позицию по поводу отношений Румынии с НАТО и ЕС.

В 2021 году он заявлял, что Североатлантический альянс не будет защищать ни одного из своих членов в случае нападения России, напоминает Reuters.

Джеорджеску также критиковал военную помощь Украине со стороны США.

Свою предвыборную кампанию 62-летний политик преимущественно вел в тиктоке, где обрел популярность.

«После 34 лет скитаний румынский народ впервые победит на этих выборах. Моя партия — румынский народ», — заявлял Джеорджеску.

Лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, который считался основным конкурентом Чолаку, во время предвыборной кампании не раз говорил о войне в Украине, с которой граничит Румыния.

В 2022 году и позже он не раз называл Владимира Путина военным преступником, но при этом выступал против поставок оружия Украине. Его также обвиняли в связях с российскими спецслужбами, на что Симион отвечал, что он возглавляет «самую русофобскую партию Румынии».

Лидер AUR также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями. Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы. Официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну, Украина также объявила его персоной нон грата.

Как отмечает «Радио Свобода», в интервью европейским СМИ Симион называл своими кумирами премьер-министра Италии Джорджу Мелони и избранного президента США Дональда Трампа.

Симион называет своим кумиром Дональда Трампа Фото: Getty Images