Прокремлевскому активисту Юрию Алексееву, бежавшему из Латвии в Беларусь, будет предоставлен оплачиваемый государством адвокат по уголовному делу, в котором он обвиняется в действиях против суверенитета Латвии.
Сбежавшему в Беларусь Алексееву на суде в Латвии предоставят защитника за счет государства
На предыдущем слушании адвокат Алексеева сообщила, что попросила совет Коллегии присяжных адвокатов дать ей разрешение на отказ от подзащитного. Как сообщили агентству LETA в администрации Курземского районного суда, в понедельник, 25 ноября, Алексеев уведомил суд, что не смог договориться с другим адвокатом, и попросил предоставить ему защитника от государства.
Слушание в понедельник было отложено из-за недееспособности адвоката обвиняемого Дмитрия Сустретова Елены Квятковской. По той же причине отложено и следующее слушание, назначенное на вторник, 26 ноября. Возобновление рассмотрения дела запланировано на 2 декабря.
Как ранее сообщалось, Алексеев присутствует на судебных заседаниях дистанционно, поскольку находится в Беларуси, где попросил политического убежища. Свой отъезд из Латвии он обосновал тем, что здесь ему угрожает реальная опасность лишения свободы.
В открытых отчетах Службы государственной безопасности (VDD) Алексеев упоминается как прокремлевский или пророссийский активист.
Алексеев и неграждане Латвии Дмитрий Сустретов и Петр Погородний обвиняются по делу о деятельности сайта imhoclub.lv.
Уголовный процесс был передан в суд 31 января 2023 года.
В прокуратуре ранее сообщили, что по инициативе двух обвиняемых был начат проект, в рамках которого было основано общество и разработан сайт, создание, развитие и обслуживание которого финансировалось фондами, находящимися в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Прокуратура считает, что истинной целью сайта были меры информационного воздействия в медиапространстве Латвии, а именно создание контента, связанного с распространением пропаганды и дезинформации, с целью помочь России укрепить свое влияние в Латвии.
В период с 2016 по 2018 годы обвиняемые в составе организованной группы обеспечивали развитие проекта, привлечение финансирования, налаживали контакты с российским руководством и должностными лицами фондов. Содержание сайта создавалось обвиняемыми в соответствии с инструкциями упомянутых фондов.
За эти действия участники группы получали вознаграждение. В период с 2016 по 2018 годы обвиняемые разместили на сайте не менее 1016 публикаций.
Одно из вышеупомянутых лиц также обвиняется в публичном прославлении и оправдании совершенных СССР преступлений против человечности - депортаций.
Пардаугавский суд Риги ранее приговорил Алексеева к двум годам лишения свободы и одному году испытательного срока по другому делу - за разжигание ненависти, незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию и распространение детской порнографии. После апелляции Рижский окружной суд сократил срок заключения Алексеева до одного года и одного месяца. Приговор был обжалован в Верховном суде.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!