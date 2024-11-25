Сбежавшему в Беларусь Алексееву на суде в Латвии предоставят защитника за счет государства

В прокуратуре ранее сообщили, что по инициативе двух обвиняемых был начат проект, в рамках которого было основано общество и разработан сайт, создание, развитие и обслуживание которого финансировалось фондами, находящимися в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Прокуратура считает, что истинной целью сайта были меры информационного воздействия в медиапространстве Латвии, а именно создание контента, связанного с распространением пропаганды и дезинформации, с целью помочь России укрепить свое влияние в Латвии.

В период с 2016 по 2018 годы обвиняемые в составе организованной группы обеспечивали развитие проекта, привлечение финансирования, налаживали контакты с российским руководством и должностными лицами фондов. Содержание сайта создавалось обвиняемыми в соответствии с инструкциями упомянутых фондов.

За эти действия участники группы получали вознаграждение. В период с 2016 по 2018 годы обвиняемые разместили на сайте не менее 1016 публикаций.

Одно из вышеупомянутых лиц также обвиняется в публичном прославлении и оправдании совершенных СССР преступлений против человечности - депортаций.

Пардаугавский суд Риги ранее приговорил Алексеева к двум годам лишения свободы и одному году испытательного срока по другому делу - за разжигание ненависти, незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию и распространение детской порнографии. После апелляции Рижский окружной суд сократил срок заключения Алексеева до одного года и одного месяца. Приговор был обжалован в Верховном суде.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!