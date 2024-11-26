В июле этого года два пакета с легковоспламеняющимися веществами загорелись в помещении DHL перед погрузкой в ​​самолет, хотя проверки безопасности ранее не выявили ничего подозрительного. Вывод спецслужб: скорее всего, это попытка диверсии со стороны России. Буквально в понедельник утром, когда грузовой самолет DHL разбился совсем рядом с Вильнюсским аэропортом, многие стали задаваться вопросом - связаны ли эти случаи?

22 июля на складе компании экспресс-доставки грузов DHL в Минворте, пригороде Бирмингема, загорелась посылка. Пожарные и работники склада потушили возгорание, в результате инцидента никто не пострадал. Однако возникли вопросы, как груз прошел проверку безопасности и ранее вернулся в Великобританию самолетом, сообщает The Guardian.

В конце июля очень похожий инцидент произошел в немецком городе Лейпциге: одна из посылок загорелась при перевозке на грузовом самолете. Прозвучала версия, что посылка была отправлена ​​из стран Балтии. Было начато расследование того, связаны ли эти два случая, и глава разведки Германии предупредил, что если такая посылка загорится в полете, то это может привести к авиакатастрофе. По сообщениям СМИ и опубликованным фотографиям, легковоспламеняющиеся вещества могли быть спрятаны...