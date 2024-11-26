В Минздраве предложили, как можно сократить очереди к врачу

"Самая востребованная услуга - магнитный резонанс, там очереди по два года. На другие услуги не так страшно, но специалистов ровно столько, сколько есть, и квоты ограничены. И нам нужно планировать свою работу", - признала член правления Больницы им. Страдиня Даце Жентиня.

В частных клиниках, которые оказывают услуги за государственный счет, также рассказали, что пациентам нужно ждать несколько месяцев.

"Самые большие очереди в эндокринологии и гинекологии - ждать около шести месяцев, в пульмонологии и кардиологии - три месяца», - отметила административный директор Veselības centrs 4 Кристине Озолиня-Калетова.

В Национальной службе здравоохранения поделились, что пока не смогли решить проблему очередей к врачам.

"Специалистов и денег меньше, чем требуется. И хоть в этом году выделили дополнительные 16 миллионов евро, очереди не уменьшились", - заявила Байба Берзина глава отдела амбулаторных услуг Национальной службы здравоохранения.

В самих медицинских учреждениях назвали одну из причин таких длинных очередей.