Чтобы попасть на прием к врачу или получить медицинские услуги за счет государства, пациентам нередко приходится ждать долгие месяцы. Например, очередь к эндокринологу может растянуться на полгода, а на МРТ - до двух лет. Однако в следующем году Министерство здравоохранения рассчитывает сократить время ожидания благодаря внедрению системы единой записи, сообщает LSM+ в программе "Сегодня вечером".
В Минздраве предложили, как можно сократить очереди к врачу
"Самая востребованная услуга - магнитный резонанс, там очереди по два года. На другие услуги не так страшно, но специалистов ровно столько, сколько есть, и квоты ограничены. И нам нужно планировать свою работу", - признала член правления Больницы им. Страдиня Даце Жентиня.
В частных клиниках, которые оказывают услуги за государственный счет, также рассказали, что пациентам нужно ждать несколько месяцев.
"Самые большие очереди в эндокринологии и гинекологии - ждать около шести месяцев, в пульмонологии и кардиологии - три месяца», - отметила административный директор Veselības centrs 4 Кристине Озолиня-Калетова.
В Национальной службе здравоохранения поделились, что пока не смогли решить проблему очередей к врачам.
"Специалистов и денег меньше, чем требуется. И хоть в этом году выделили дополнительные 16 миллионов евро, очереди не уменьшились", - заявила Байба Берзина глава отдела амбулаторных услуг Национальной службы здравоохранения.
В самих медицинских учреждениях назвали одну из причин таких длинных очередей.
"Это искусственные очереди. На самом деле они короче. Потому что пациент, которому нужна оплаченная государством услуга, записывается везде - в пять учреждений. Приходит в одно, но не отменяет запись в четырех. Когда мы им звоним, в действительности приходит 1 из 10", - посетовала Кристине Озолиня-Калетова.
Министр здравоохранения предложил три пути, как можно решить эту проблему. По его словам, нужно создать единую цифровую запись, выделить больше бюджетных средств для молодых врачей, и более активное участие медсестер.
"Если цифровая очередь начнет работать, очереди сократятся на 15-20%, но почувствуют ли это все? Не все! 30-40% пойдут на платное. Когда мы увеличили бюджет на места по госквоте, некоторые, кто шел на платное, стали идти за государственные деньги. Опять же, очереди стали длиннее. Это не почувствуется до тех пор, пока мы не объединим три вещи - единую очередь, государственную резидентуру для всех и активное участие медсестер", - заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
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