В Эстонии уже несколько лет обсуждают так называемый Закон о согласии, целью которого является повышение чувства безопасности в близких отношениях. Однако вопрос не только далек от окончательного решения, но даже не достиг промежуточного этапа, пишет Rus.Postimees .

Министерство юстиции планирует до конца года разработать предложения по созданию Закона о согласии. После этого они будут направлены на ознакомление заинтересованным сторонам, и на основе обратной связи станет ясно, какой из подходов предпочитает общество: модель "нет" или модель "да". Первая основана на уголовном праве Германии, вторая - на практике Финляндии, Швеции, Дании, Исландии и других стран.

Две модели

Согласно модели "да", участники сексуальных действий должны явно выразить свое так называемое активное согласие. Его можно выразить словами, языком тела или иным образом. Пока согласие не выражено, его нельзя предполагать. Таким образом, если один из участников не выразил согласия, другой должен выяснить, дано оно или нет. При этом согласие должно быть добровольным и выражено по собственной инициативе. Этот подход лежит в основе уголовного права Финляндии, Швеции, Дании, Исландии и ряда других стран.

В модели "нет" предполагается, что участники сексуальных действий согласны, пока один из них явно не заявит, что он не согласен с происходящим. Здесь молчание трактуется как согласие. Отказ может быть выражен словами, языком тела или иными способами. Однако модель "нет" подвергается критике из-за возможной реакции "замирания" жертвы в стрессовой ситуации, что может помешать ей выразить несогласие. Такой подход применяется, например, в уголовном праве Германии и Австрии.