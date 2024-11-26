Брак Даны Рейзниеце-Озолы официально расторгнут

В разговоре с Kas Jauns Андрис Озолс рассказал, что брак официально расторгнут и они уже некоторое время не живут вместе. Дальнейших комментариев о причинах развода он не дает.

Фото: Sintija Zandersone/LETA

Тем временем Дана изменила фамилию в своих профилях в социальных сетях. Комментируя развод, она сказала: "[Решение] принято обеими сторонами. (...) Детей не делят, они наши. Будем заботиться о них пополам, как и положено".

Напоминаем, что пара поженилась в 2011 году. У них есть дети как от предыдущих отношений, так и совместные.

Осенью этого года пара стала гостями шоу об отношениях "Два в одном" (Divi vienā).

На вопрос, как им удалось сохранить интерес друг к другу на протяжении 13 лет, Андрис выразил убеждение, что сохранять его не нужно: "Мне кажется, что внимательность и тактичность - важные качества, но если отношения превращаются в мучение, где ты постоянно должен что-то обдумывать и прилагать огромные усилия, то какие же это отношения? Если мне все время нужно что-то удерживать, значит, что-то не так. Нужно быть собой, а не думать о том, как себя вести, чтобы понравиться ей. Если это так, то все кончено!"

​Между тем, Дана призналась, что больше всего ее привлекает в Андрисе его интеллект и ум: "Мозги - это самое сексуальное! Но дело не только в знаниях, для меня важно, чтобы у человека был еще и эмоциональный интеллект".

Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 26 ноября!

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