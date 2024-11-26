В ходе атаки пострадали критически важные объекты инфраструктуры и жилые дома.

Украинские военные сбили 76 дронов, местоположение еще 95 беспилотников было потеряно, а пять беспилотников улетели в сторону Беларуси, предположительно в результате активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Россия также выпустила четыре баллистические ракеты "Искандер-М".

По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.

В результате удара российских дронов на 70% территории Тернопольской области отключили электроэнергию.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что налет дронами длился больше 7 часов, пострадавших среди жителей нет.

"Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в четырех районах. Обломками сбитых целей повреждены 4 частных дома, 2 жилых многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль", - рассказал Руслан Кравченко.

🔴 🇺🇦 🇷🇺 #Russia launched a record number of #drones at #Ukraine overnight, the Ukrainian air force said Tuesday, damaging buildings and “critical infrastructure” in several regions.



FRANCE 24's @Charlotte_JHS takes a closer look ⤵️ pic.twitter.com/wGKPFrGfAa — FRANCE 24 English (@France24_en) November 26, 2024

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