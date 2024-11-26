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Видео Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов (1)

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Последствие российского удара
Последствие российского удара Фото: SIPA/Scanpix

В ночь на вторник, 26 ноября, российские войска атаковали Украину 188 беспилотниками Shahed. Это стало максимальным показателем с начала полномасштабного российского вторжения, заявили Воздушные силы ВСУ.

В ходе атаки пострадали критически важные объекты инфраструктуры и жилые дома.

Украинские военные сбили 76 дронов, местоположение еще 95 беспилотников было потеряно, а пять беспилотников улетели в сторону Беларуси, предположительно в результате активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Россия также выпустила четыре баллистические ракеты "Искандер-М".

По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.

В результате удара российских дронов на 70% территории Тернопольской области отключили электроэнергию.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что налет дронами длился больше 7 часов, пострадавших среди жителей нет.

"Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в четырех районах. Обломками сбитых целей повреждены 4 частных дома, 2 жилых многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль", - рассказал Руслан Кравченко. 

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