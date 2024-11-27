Липину интересно Главный скандал СМИ Латвии - в чем обвиняют ведущую Латвийского радио

Никита Климентьев - блогер, видео которого практически полностью посвящены борьбе с "ментальными россиянами". И, в целом, видно, что Климентьева действительно волнует и война в Украине, и большое количество пророссийски настроенных жителей Латвии.

И многие мои позиции, что удивительно, совпадают с позициями Климентьева. Он, как и я, не любит гомофобов, пророссийских пропагандистов и ностальгирующих по СССР латвийцев.

Но конкретно в данном случае Климентьев воюет не в ту сторону.