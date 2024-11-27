Главный скандал латвийских СМИ последних дней. Ведущую Латвийского радио 4 Ольгу Князеву обвиняют и в ненависти к латышскому языку, и в потакании российской пропаганде, и просто в профнепригодности. Насколько эти обвинения справедливы, а насколько высосаны из пальца? Давайте разбираться.
Для абонентов
Липину интересно ⟩ Главный скандал СМИ Латвии - в чем обвиняют ведущую Латвийского радио
Никита Климентьев - блогер, видео которого практически полностью посвящены борьбе с "ментальными россиянами". И, в целом, видно, что Климентьева действительно волнует и война в Украине, и большое количество пророссийски настроенных жителей Латвии.
И многие мои позиции, что удивительно, совпадают с позициями Климентьева. Он, как и я, не любит гомофобов, пророссийских пропагандистов и ностальгирующих по СССР латвийцев.